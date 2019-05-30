美中貿易戰當紅主播劉欣 大二國際英語演講比賽冠軍影片出爐

2019-05-30 17:44 聯合新聞網 綜合報導



美中女主播的貿易戰「約辯」今晨登場，大陸主播劉欣過去的國際英語演講比賽奪冠影片也隨之曝光。圖／翻攝自梨視頻 分享 facebook

美中貿易戰愈演愈烈，不僅科技戰的火藥味濃厚，連媒體也在相互較勁。中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣30日與美國福斯電視台女主播黎根以美中貿易戰為主題展開辯論，引發民眾對劉欣的好奇。原來劉欣早在大二時就代表全中國大陸大學生參加倫敦舉辦的國際英語演講比賽奪冠，這也成為她進入中央電視台工作的契機。

據《梨視頻》報導，這支影片就是當年劉欣從各國37名選手脫穎而出的精彩演說，她以「The Mirror and I」 （鏡子與我）敘述自己的祖母和自己兩代中國女性所經歷截然不同的命運，獨樹一格的故事內容帶給在場的評審們煥然一新感受，也讓觀眾對她留下深刻印象。

劉欣在演講中娓娓道來她喜歡鏡子的原因，並說明為何要提倡女性的權利。還記得一次與奶奶相處時，聽見奶奶呢喃「女人是隱形」，令她百思不得其解。於是，她常常踮著腳尖，認真細瞧和自己差不多高的鏡子，想像未來會成為一名成熟有自信的年輕女性。

逐漸長大後，她才明白奶奶當年嘆氣的原因。所謂「隱形的女性」並不是指物理上的消失，而是女性被埋沒在社會家庭的無聲角色。看著奶奶每日不停歇地照顧整個家庭、丈夫與數十個孩子，但真正重要的家庭事務她卻插不了嘴，就連劉欣的爺爺逝世後，還要順從叔叔的話，幾乎沒有被人注意過。

和奶奶的生活型態相比，劉欣表示自己的生活是多采多姿的，且不被社會對男性、女性的刻板印象所侷限。在家中她可以和家人討論做決定，在學校還可以主持各種各樣的活動，並決定高中畢業後的要念名校以及自己的未來出路。但對劉欣而言，她最想完成的任務是提高女性在宏觀歷史的能見度。

劉欣如此堅定地提倡，「我會珍惜機會幫助其他女性，幫助她們成為社會成員，讓她們在歷史之鏡中是可見的」。她認為即使社會仍存在「男性比女性優越」的錯誤想法，依然要珍惜中國女性歷經數十年奮鬥而來的權利，勇敢競逐公平的肯定，而不是繼續當安靜、忠誠、服從的「好妻子、好母親」。

最後，劉欣坦言奶奶的故事不過是中國、世界上女性的部分縮影，許多女性至今仍度過與我奶奶相似的日常，並呼籲有責任感、努力學習工作的年輕女性，應該在社會的鏡子中被看到。讓全世界的人都意識「女人撐起半天邊─女性可以為社會做出貢獻，且有權利這麼做」，這就是她的夢想！