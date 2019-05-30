中美主播大戰 俄國女主播也參戰批：美封殺華為

2019-05-30 18:54 世界日報 中國新聞組／北京28日電



中美女主播「約辯」貿易戰的話題近期刷遍社交媒體，原本外界以為會看到兩人唇槍舌戰，但這場辯論卻草草結束，雙方僅「客氣」對話20分鐘。其實早在辯論開始之前，有位俄羅斯女主播也來參戰，以詼諧幽默的脫口秀形式，批駁美國的華為禁令，引得外國網友拍手稱快。

參考消息網報導，今日俄羅斯電視台（RT）也發布標題為「加油華為！美國最害怕的是中國真正實力而非網絡監視」的視頻，為中國華為加油。

視頻中的女主播Polly Boiko是RT倫敦站的資深女記者，曾報導過包括伊朗核問題、巴黎恐襲、歐洲難民等焦點話題。她在視頻中的一席話引爆網友熱情，「為防你們錯過，我要提醒的是，華為非常受歡迎而且來自中國，所以它必須被毀滅！」這位俄羅斯媒體女主播如是說。

視頻一開始便提到，谷歌已暫停與華為的部分業務合作。「然而，這一切全是因為美國政府擔心華為所謂的安全威脅而下令禁止的。但事實上，華盛頓並沒有拿出任何實質性證據以控訴華為。」

Polly指出，川普宣稱因「國家緊急狀態」頒布針對華為的禁令，「這樣至少能保證美國在通信技術領域保持優勢」，然而此舉反而會激勵中國自主研發全新系統。

視頻最後她還不忘調侃美國國內的網絡信息安全問題，她說：「別擔心，谷歌和美國中央情報局（CIA）在你背後（鼎力相助）呢，以及（監測）你的個人信息和上網紀錄。」