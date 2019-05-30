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港媒：美向中提開放互聯網 致貿易談判破局

2019-05-30 18:53世界日報 記者林庭瑤／綜合報導

中美貿易談判接近「崩盤」時刻發生什麼？港媒「南華早報」爆出內情，美方在最後談判向中方提出開放互聯網。此外，中國國家主席習近平徵集中央政治局24位委員對美方要求的看法，但為時已晚。

中美貿易戰爆發後，南華早報披露，習近平在最後一次牽涉中美貿易談判的重大會議上對雙方達致的協議草案很不滿意，要求他的團隊修改，並說：「我將對所有可能的後果負責」。隨後中方修改協議草案。

最近南華早報又引述知情人士透露，美方最後提出要中國開放互聯網，但中方難以接受。知情人士指出，「真正的原因是美方不斷改變他們的要求」。

這位知情人透露，美國要求中國「完全開放互聯網」，「並放鬆對互聯網的控制，不要求外國雲端計算公司將所有數據儲存在中國」。這一要求被中方認為不可能做到。

知情人士的說法暗示，美國的要求過於苛刻，步步緊逼，逼得中方沒有退路，而不是像美方後來指責的中國「反悔」了。

此外，南華早報引述知情人士說，中共中央政治局在5月13日舉行會議，習近平徵求其他24名政治局委員對美國「最新要求」的看法，他們絕大多數認為美方太過分了，中方應當堅持自己的立場。

然而，中美貿易戰已經打響，再開中央政治局會議有何作用？分析人士指出，習近平徵求政治局委員意見，可能是對之前他那句「定於一尊」的話導致談判失敗進行反駁，但問題是，貿易戰已經開打，這樣做是馬後砲。

習近平中共
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