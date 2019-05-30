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美中女主播隔空辯論 劉欣：我非共產黨員

2019-05-30 16:59世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

美中女主播今隔空辯論。 圖／翻攝自央視
美中女主播今隔空辯論。 圖／翻攝自央視
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美中貿易戰火延燒到兩國媒體，中國央視旗下環球電視網(CGTN)主播劉欣，應福斯商業網(Fox Business)女主播翠西·雷根(Trish Regan)辯論之邀，在美東時間29日晚隔空對話，兩人從劉欣一開始數度反駁雷根指稱她是中國共產黨員開始，由隔空「互懟」，轉向相對客氣交換不同意見。

與原先稱此為「辯論」的論調不同，雷根在介紹時改稱這是「美國電視史上前所未有的採訪(interview)」，並微笑介紹遠從北京衛星連線而來的「特別來賓」、CGTN主播劉欣；雷根稱她是黃金時段英語節目主播，但不忘強調該節目受中國共產黨監管(overseen)，且劉欣是共產黨的一員。

雷根還在採訪開始前「客氣」表示，她們可能對很多事有不同意見，但這是傾聽不同的聲音、了解中國共產黨如何看待貿易的機會。

「我不代表任何人說話，只代表我自己，而我的嘉賓，她(指劉欣)是共產黨的一員。」雷根說，沒關係，她的節目歡迎不同意見，並再度表示很高興的歡迎劉欣做客節目；雷根獨白一陣，在螢幕分割畫面右側的劉欣，似乎已等待多時。

劉欣的開場也很客氣，表示從未想過能有這樣的機會和雷根或美國千家萬戶的普通民眾對話。但她隨即轉換話鋒，表示需要糾正雷根剛才對她是共產黨員的介紹，而此時正好雷根也切入打斷，出現兩人各說各話的短暫時段。

最後以雷根抱歉告終，劉欣終於得以說完，「我不是共產黨員，不是共產黨員，不為中國共產黨說話，只是作為CGTN的記者發表看法。」

雙方第一輪過招從雷根發問「你是否相信美中能達成貿易協議」開始；劉欣表示，她不知道內部消息，上次的談話並不順利，雙方都在考慮下一步，但中國政府已明確表達立場，除非美國政府以尊重對待談判，不加以外部施壓，雙方就能促成有成效的貿易協定。

此時雷根又打斷說，貿易戰對所有人都不好，另一邊劉欣也小聲表達同意；但雷根話鋒一轉，指拿走別人的東西絕不是對的事，詢問美國公司若智財權被盜，如何在中國做生意？

此時福斯屏幕還列出「中國盜竊智財權的顯著例子」輔佐其觀點，似要扭轉上次被指功課做得不足的印象。

劉欣則讓雷根去問美國公司是不是願意來中國？在中國做生意是不是賺錢？並指美國公司在中國市場盈利，許多都表示要繼續在中國投資、探索中國市場，「但川普總統施加的關稅政策讓未來變得艱難、不確定。」

劉欣說，她不否認有盜版、商業機密盜竊等行為，中國政府、她本人及中國人民都對解決該問題有共識，若沒有智財權產權保護，沒有任何國家、個人能好好發展，美國也有好多公司因此互相打官司，不能就因為一些個案就說美國在盜竊、中國在盜竊或中國人民在盜竊。

雷根則以華為為例，問「若讓你來美國市場的前提是必須與美國共享所有的高科技，是否可以？」

劉欣回說，如果是通過互相學習就沒問題，「我們從互相學習中獲得成功，就像我學英語是從美國佬師，才取得進步。只要不是非法，就沒問題。」

雷根接著問：中國現在是第二大經濟體，何時放棄發展中國家的地位、停止向世界銀行借錢？

劉欣說，確實有人說中國已變得如此強大，「我們也不想一直發展中(underdeveloped)；中國雖是大國，但也有14億人口，是美國的三倍，人均GDP不到美國的六分之一，甚至不如歐洲一些發達國家，那我們應該把自己置於什麼位置？」

「全世界都在期待中國能在世界各地做更多事，中國也正這樣做。」劉欣說，「因為我們知道我們必須成長，感謝你的提醒。」

劉欣隨後將話題轉向美中關稅，感謝雷根認為中國可以降低一些關稅，說到雙方應朝降低關稅努力，但要通過雙方共識實現新的規則，「美國若不喜歡過去的規則，中方可以改變，但需要多邊的決定過程。」

雷根最後詢問劉欣，如何定義「國家資本主義」？劉欣則回答，中國特色的社會主義，由市場決定資源分配，同時國有企業在擔任重要角色的同時，扮演的角色影響力越來越小。

劉欣說，所有人認為中國的經濟所有都是國家控制，但其實八成員工是私企雇用，八成出口是私企完成，六成技術創新由私企實現；此時福斯的畫面首次切換到劉欣的全屏，她說，並不是所有的事情都有國家控制，中國實際是混合且充滿活力的，也是非常開放的。

雷根接話，「我是自由貿易維護者，你們需要繼續開放，將有利美中更好的發展。謝謝你來到這裡。」劉欣也道別並邀請她去中國。最後雷根結尾，沒人想要貿易戰，但要想清楚下一步該如何做正確的選擇。

劉欣雷根共產黨主播貿易戰
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