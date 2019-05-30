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防中國反制貿易戰 五角大廈交評估報告

2019-05-30 17:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

面對中國可能在貿易戰對美限制稀土出口，五角大廈也開始積極評估如何降低影響。 台灣...
面對中國可能在貿易戰對美限制稀土出口，五角大廈也開始積極評估如何降低影響。 台灣醒報（擷自Wikimedia）
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稀土是貿易戰關鍵！美國國防部（五角大廈）29日對國會提交有關對中國限制稀土出口的影響評估報告。美中貿易戰下，中國看似被美國打得傷痕累累，不過中國是高科技重要原料稀土的主要出口國，雖然目前中國還沒有行動，不過高科技產業是美國發展主力，也需提前預防。

根據《歐洲新聞網》報導，五角大廈在聲明中表示，他們送交報告的目的是希望能針對貿易戰中，可能被針對課稅或是限額出口的重要商品進行評估，希望能讓美國製造業受到影響降到最低。

稀土是元素週期表第Ⅲ族副族元素鈧、釔和鑭系元素共17種化學元素的合稱，主要用途在智慧型手機等高科技產業，另外國防、冶金、機械、石油等領域都有稀土的應用，而中國自2004到2017年，稀土出口量佔了世界總出口量的80%，在貿易戰下，美國也開始評估如何減少對中國稀土的依賴。

雖然中國官方尚未正式表態，不過《CBS新聞網》也提到，中國官媒《人民日報》近來開始放風聲，呼籲中國應該在貿易戰中，對美國實施限制稀土出口。他們宣稱，稀土只是中國的防守牌，中國不會主動進攻，但美國需要改變他們對中國的打壓態度。

根據《環球網》報導，除了中國，還有許多國家稀土儲量也很豐富，但是在稀土生產技術和生產成本上中國具有明顯優勢，如果中國對美國出口稀土實施管制，美國可能會因為無法及時在全球找到品質較好的替代品，短期內經濟受到重大衝擊。在美、中兩國日加劍拔弩張下，美中貿易戰的不確定性越來越高。

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