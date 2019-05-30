貿易戰效應／IEEE編輯部門 傳封殺華為員工

2019-05-30 15:31 世界日報 編譯中心／綜合29日電



全球最大學術組織IEEE被爆禁止華為系審稿人。 分享 facebook

由於美國制裁中國通信巨頭華為公司，一個全球主要的科學學會29日被曝已禁止華為員工擔任旗下期刊雜誌的編輯和審稿人。

一封來自國際電氣與電子工程師協會(IEEE)的郵件29日曝光，內容指出由於美國對華為的禁令，IEEE將無法讓華為的員工在同行評審階段擔任期刊審稿人或編輯。

郵件還指出，華為員工可以繼續參與他們在IEEE所屬的領導和治理機構，但在制裁解除前無法處理任何文件。

IEEE是一個由工程師、科學家和學生組成的組織，會員人數超過40萬人，遍布160多個國家。協會出版了全球電子和電氣及計算機科學領域30%的文獻，並制定了超過900個現行工業制定標準，到目前為止，華為一直是該研究機構的核心成員。

截至發稿，IEEE未回覆媒體置評請求。

這項禁令將美國對華為的制裁從產業界延伸到學術界。5月15日，美國商務部以維護國家安全為由，將華為及其附屬公司列入「實體名單」，禁止他們在未獲許可證的情況下購買美國的技術和設備。

雖然IEEE是非營利性跨國學術組織，但由於其註冊地是紐約，必須遵守美國的禁令。

由於IEEE的巨大影響力，華為被禁的消息在中國學術界引發了軒然大波。IEEE NTC北京分會主席、北京大學教授張海霞在一封發給主席的聲明中，主動要求退出IEEE期刊編委會。

「美國之音」引述南京大學教授周志華表示，IEEE只是在美國註冊，而不是美國的組織，建議IEEE各級管理層的專家向IEEE提議改到瑞士去註冊。