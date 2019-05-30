貿易戰效應／五角大樓促減少稀土對中依賴

2019-05-30 15:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合29日電



美國國防部表示會透過在經濟上的鼓勵措施，提升自身的稀土生產力。（路透） 分享 facebook

中國官方人民日報29日暗示，會利用美國依賴的中國稀土來反擊美國；而美國國防部同一天也說，國防部已向國會提交一份有關稀土的報告，儘管五角大樓沒有透露報告細節，但表示會透過在經濟上的鼓勵措施，提升自身的稀土生產力。

外界認為，這份報告顯示華府愈來愈擔心北京在供應稀土所扮演的角色，希望減少對中國的依賴。

稀土是一組17種化學元素，用於各種消費產品，從iPhone到電動汽車，以及軍用噴氣發動機，衛星和激光(雷射)；2004年至2017年間，美國有80%進口的稀土來自中國。

五角大樓發言人安德魯斯(Mike Andrews)向路透表示，國防部會與總統、國會及業界緊密合作，以減輕美國對中國稀土礦物的依賴。

他又說，國防部最近向國會提交了「國防生產法三」(Defense Production Act III )稀土礦物報告，目的是顯示國防部繼續關注減少對中國的依賴。

雖然中國迄今尚未明確表示會限制售賣稀土給美國，但這個聲音愈來愈強烈。

繼早前中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮說明稀土是中國在貿易戰的王牌之一後，人民日報29日在一篇評論中指出，「美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴中國稀土資源。美方想利用中國出口的稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國人民決不會答應。」

根據2016年政府向國會提交的報告，美國占全球對稀土需求的9%，國防部則占美國需求的1％；多家軍火公司製造的導彈、傳感器、導彈制導系統，反導彈防禦系統和衛星，以及激光器，都須使用稀土。

很少有替代供應商能夠與中國競爭，而中國占全球稀土儲量的37％。

加州Mountain Pass礦是美國唯一運營的稀土設施，但加工提煉都是運往中國，每年將5萬噸稀土運往中國；在貿易戰中，中國對這些進口稀土徵收25％關稅。