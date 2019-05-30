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美中女主播交鋒 劉欣回應略勝一籌

2019-05-30 15:43世界日報 華盛頓記者／羅曉媛

中國官媒主持人劉欣，透過衛星連線直播，「應戰」美國福斯商業頻道女主播翠西·雷根。...
中國官媒主持人劉欣，透過衛星連線直播，「應戰」美國福斯商業頻道女主播翠西·雷根。 圖／翻攝自央視
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中國官媒主持人劉欣，罕見透過衛星連線直播，「應戰」美國福斯商業頻道(Fox Business)女主播翠西·雷根(Trish Regan)，即便兩人全程笑臉相迎，全無之前隔空「互懟」時的劍拔弩張，但這場被雙方都稱作前所未有的「訪談」，從一開始就由兩人「我只為自己代言」的各說各話開始，劉欣雖硬氣反駁雷根指稱她是中共黨員，但在最後回應「國有資本主義」看法時，卻還是回到「中國特色社會主義」的照本宣科。

29日晚劉欣赴翠西．雷根的節目，曾被認為是赴「鴻門宴」。但後來人們發現，這場備受期待的「辯論」，只是在開始有有火藥味，後來「辯論」便變成了雷根的一問一答的「採訪」，等於雷根不斷作球給劉欣，讓劉欣可以娓娓道來，將事先準備的內容都用上，顯得比雷根更勝一籌。

雷根此前還在節目中把這次事件解讀成是「中國一泱泱大國」針對「一個普通美國女孩」，但主場的雷根，到了節目關頭卻有些「慫」，不僅把原先的「辯論」(debate)改口「採訪」(interview)，客氣稱劉欣是「特別來賓」，自己歡迎不同意見，還在劉欣反駁她說自己不是中共黨員之時，沒有繼續追問，使得精采度大打折扣。

全場兩人就美中貿易協議、智財權盜竊、中國經濟體制及發展中國家的位置等過招，期間雷根至少打斷劉欣三次，儘管雷根此前已給觀眾預防針，說衛星可能會不好，但在劉欣說到必須糾正她的中共黨員指稱時，雷根的打斷被認為是明顯的故意。

雙方第一輪過招圍繞美中貿易協定，劉欣延續中國政府早先立場，表示除非美國政府以尊重對待談判，不加以外部施壓，雙方就能促成有成效的貿易協定。

但雷根沒有接話的意思，只是將矛頭轉向中國竊取美國智財權，並配合屏幕滾動列出「中國盜竊智財權的顯著例子」輔佐觀點，誓要扭轉之前被指功課不足的印象。

她並把劉欣提到自己不否認盜版、商業機密盜竊等行為視為此次採訪的重大勝利，認為劉欣是在承認中國盜竊美國公司智財權。

雙方攻防中，有一個重要概念被劉欣移花接木地偷梁換柱了。劉欣把受智財權保護的科技比喻為大家都學習的英文。但雷根竟未糾正，失去很好的進攻機會。

雷根在訪談後再採訪川普喜歡的中國問題專家白邦瑞，他指雙方都準備充分，推薦再來一輪；他還盛讚雷根是很好的談判者，即便劉欣此前指責她「情緒激動」，她依舊彬彬有禮。

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