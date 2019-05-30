貿戰波及民眾 趙美心：美國人應多發聲維權

2019-05-30 14:43 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／蒙羅維亞報導



趙美心對貿易戰表示「擔憂」。 記者王若然／攝影 分享 facebook

代表聖蓋博谷西區華人密集城市的國會眾議員趙美心（Judy Chu），29日應聖蓋博谷公共事務網絡（SGV public affairs network）邀請，介紹總結其在國會的主要工作內容。包括她為爭取老兵診所取得的勝利，為支持小企業做出的努力等。她還就中美貿易戰發表了看法。

在談到中美貿易戰時，趙美心表示很「擔心」，她說貿易戰現在確實演變成了名副其實的「戰爭」。中美貿易戰對「美國經濟危害很大。」而現在川普政府威脅要對剩下的中國商品增加關稅，「這對兩國人民都不利。」她舉例說，在巴沙迪那（Pasadena）有一家做機器人的科技公司，在本地有600多名員工，但是其零件需要從中國進口。貿易戰不僅使中國遭殃，也使這裡的企業蒙受損失。

趙美心認為，美國人民應該多發聲表達自身蒙受的損失，特別是中部的商家如大豆生產商，他們在貿易戰中丟失了很多訂單，川普政府聲稱可以給他們補貼，但是他們要的是生意而非一次性的補貼。

趙美心介紹說，在她多年的努力下，八年來聖蓋博谷第一家老兵診所於一周前正式營業了。該診所正式名稱為聖蓋博谷社區門診（SGV Community Based Outpatient Clinic，CBOC），位於亞凱迪亞市west foothill大道上。該診所專門為老兵提供治療方案，心理治療等，將在未來三至五年發展成一所服務全面的綜合性診所。目前在聖谷有約4萬5000位老兵，在過去，他們只能開車到很遠的地方接受治療，現在聖谷終於有了自己的老兵診所。

趙美心另一個努力方向在於降低處方藥價格。她舉例說，在聖谷地區，無醫保民眾購買胰島素每月需花655元，但是在澳洲同樣劑量的胰島素只需28元。目前她正與其他聯邦議員嘗試解決藥價過高的問題，並提出相關價格透明化的法案。

今年1月，趙美心提出H.R.116法案在國會高票通過。該法案修改了1985年制定的小企業投資法案（small business investment act），允許銀行和聯邦儲備為小企業（Small Business Investment Companies, SBICs）投入更多資金。她說，像蘋果、特斯拉這樣的公司當初就是依靠SBIC資金成長起來的，這就是為什麼她改進目前的法律，讓這類新興小企業擁有更多資金可以發展起來。

趙美心還討論了如何將聖蓋博谷山區設立為國家保護區（national monument），致力於獲得聯邦撥款保護山區的環境、水源等措施和努力。