美中女主播辯論沒戰火 網友：只是一場Q&A談話

2019-05-30 11:54 聯合新聞網 綜合報導



貿易戰延燒至電視圈，美、中女主播在節目談論美中貿易摩擦。圖擷自 福斯電視台 分享 facebook

美中貿易戰風暴持續延燒，不僅川普、習近平動向備受關注，如今還有一場「會外賽」也成焦點，起因於美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）在節目中，直指中國的經濟發展是踩在美國的肩膀上，一番言論引來中國國際電視台CGTN女主播劉欣不滿，在推特上反擊，最後兩人相約今（30日）於雷根的節目上直接交戰。

在節目預告中，福斯主播雷根改稱這是美、中媒體之間一場前所未有的談話，整場直播約20分鐘，值得注意的是一開場劉欣不到30秒的開場白就被雷根打斷至少三次，劉欣在回答美中貿易問題時表示，「不清楚美中貿易談判的進程，但是中國想變得強大」，她提及自身學習英文經歷，解釋雙方互惠互利的重要，訪談結束前劉欣還邀請崔西到中國作客。

除了吸睛的外表，兩位美女主播的經歷背景也是各界討論的話題，美方代表崔西．雷根，畢業於哥倫比亞大學，現年47歲，家境富裕，高中就讀美國當地明星高中，曾到奧地利進修聲樂，參加過選美比賽，曾是財經記者，迄今18年的媒體生涯獲獎無數，現任福斯財經主播，主持風格以嗆辣聞名，曾重砲轟擊丹麥的社會體制，將丹麥比喻成委內瑞拉發言，讓她聲名大噪。

中方代表劉欣，畢業於南京大學外國語學院，現年44歲，曾獲得世界英語聯合會（ESU）的英語演講比賽冠軍，在38位來自世界各地候選人中脫穎而出，獲英國飛利浦親王頒獎，曾任央視記者，現任中共國際電視台主播，主持風格知性優雅，能說四國語言，還擁有法語高級資歷證書(DALF)，丈夫是土耳其裔德國人，聯合國官員。

這場美女主播跨洋談話，在美中民眾之間都掀起熱議，中國網友多是為劉欣為國爭光舉動表達支持，「加油！你身後有15億人民，我們是妳堅強的後盾」、「東方的傳道者」，除了支持聲浪，有網友表示，「這不僅是貿易戰，更是一場文明的抗衡之戰」，也有大陸網友覺得美國主播打斷劉欣發言不禮貌，「這個女主播傲慢態度，再次讓我看到美國人的自以為是」、「劉欣每闡述一個觀點就被雷根打斷，這場談話是雷根在作秀嗎？」

根據Reddit上，美國網友對這場直播看法，「我將此看做一場輕鬆的對談，雷根沒做足功課，什麼重點都沒講到就結束直播」、「跟我想得一樣，她是中國的傳聲筒，本來就不期待他會說出什麼有意義的發言」、「別忘記她沒有言論自由」、「說了等於沒說的一場對話」、「這根本不是辦論，只是一場Q&A談話」、「她的腳上栓著中共腳鐐」