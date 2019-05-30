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美中女主播隔空辯論 劉欣回批：我不是共產黨員

2019-05-30 09:09世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

美中女主播展開辯論。 圖／取自福斯新聞
美中女主播展開辯論。 圖／取自福斯新聞
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美中貿易戰火延燒到兩國媒體，中國央視旗下環球電視網(CGTN)主持人劉欣，在美東時間29日晚透過衛星連線，應戰福斯商業網(Fox Business)女主播翠西·雷根(Trish Regan)的辯論之邀，兩人從劉欣一開始反駁雷根指稱她是中國共產黨員開始，由隔空「互懟」，轉向相對客氣交換不同意見。

與原先稱此為「辯論」的論調不同，雷根在介紹時改稱這是「美國電視史上前所未有的採訪(interview)」，並微笑介紹這是遠從北京衛星連線而來的「特別來賓」，CGTN主播劉欣，稱她是黃金時段英語節目主播，但不忘強調該節目受中國共產黨監管(overseen)，且劉欣是共產黨的一員。

雷根還在採訪開始前「客氣」表示，她們可能對很多事有不同意意見，但這是傾聽不同的聲音、了解中國共產黨如何看待貿易的機會。

「我不代表任何人說話，只代表我自己，而我的嘉賓，她(指劉欣)是共產黨的一員。」雷根說，沒關係，她的節目歡迎不同意見，並再度表示很高興的歡迎劉欣做客節目。

劉欣的開場也很客氣，表示從未想過能有這樣的機會和雷根或美國千家萬戶的普通民眾對話。但她隨即轉換話鋒，表示需要糾正雷根剛才對她是共產黨員的介紹，而此時正好雷根也切入打斷，出現兩人各說各話的短暫時段。

最後以雷根抱歉告終，劉欣終於得以說完，「我不是共產黨員，不是共產黨員，不為中國共產黨說話，只是作為CGTN的記者發表看法。」

雙方第一輪過招從雷根發問「你是否相信美中能達成貿易協議」開始，劉欣表示，她不知道內部消息，上次的談話並不順利，雙方都在考慮下一步，但中國政府已明確表達立場，除非美國政府以尊重對待談判，不加以外部施壓，雙方就能促成有成效的貿易協定。

此時雷根又打斷說，貿易戰對所有人都不好，另一邊劉欣也小聲表達同意；但雷根話鋒一轉，指拿走別人的東西絕不是對的事，詢問美國公司若智財權被盜，如何在中國做生意？此時福斯屏幕還列出「中國盜竊智財權的顯著例子」輔佐其觀點，似要扭轉上次被指功課做得不足的印象。

劉欣則讓雷根去詢問美國公司是不是願意來中國、在中國做生意是不是賺錢，指美國公司在中國市場盈利，許多都表示將繼續在中國投資、探索中國市場，但川普總統施加的關稅政策讓未來變得艱難、不確定。

她說，自己不否認盜版、商業機密盜竊的行為，中國政府、她本人及中國人民都對解決該問題有共識，若沒有智財權產權保護，沒有任何國家、個人能好好發展，美國也有好多公司因此互相打官司。

川普諮詢中國問題的專家白邦瑞，事後就兩人的對談接受雷根採訪，他說雙方都準備充分，推薦再來一輪；他還盛讚雷根是很好的談判者，即便劉欣此前指責她「情緒激動」，她依舊彬彬有禮。

他亦和雷根統一戰線，指雖然劉欣不願意承認中國是國有資本主義，但坦承智財權盜竊的問題；儘管劉欣對多數敏感議題還是迴避或按照中國官方的口徑回應，但對雙方實現「零關稅」這點表達了同意。不過白邦瑞本人對雙方實現零關稅並不樂觀，認為美方需要施加更多壓力。

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