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貿戰時刻暗中作梗？華為包裹「誤轉」美國 網民酸也太巧

2019-05-29 18:21世界日報 中國新聞組／北京29日電

華為包裹被轉送到美國，聯邦快遞稱「誤送」。 世界日報林鴻祥／製表
華為包裹被轉送到美國，聯邦快遞稱「誤送」。 世界日報林鴻祥／製表
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綜合報導指出，華為指聯邦快遞（FedEx）近期將華為由日本寄往中國的兩件包裹轉移到美國，並將另外兩件寄往亞洲的包裹也轉運到美國，是未經授權即擅自而為，正重新審查雙方關係。儘管聯邦快遞28日已致歉，並否認有任何外力要求轉運，值此中美貿易戰的敏感時刻，仍引起軒然大波；有學者表示，聯邦快遞此舉很難用「失誤」解釋，而美國情報部門早有前科，不排除此次是美國政府暗中作梗。

華為24日向路透表示，聯邦快遞把兩個從日本寄出、目的地為中國的包裹改寄美國，並試圖如法炮製，把另兩個要從越南，寄到華為其他亞洲辦公室的包裹改寄美國。第二次並未成功，兩次改寄都未經批准。華為稱這四個包裹都只裝了文件「並非技術」。

綜合報導指出，聯邦快遞（中國）公司23日曾在官方微博發帖否認轉運事件，28日則承認有華為貨件被「失誤」轉運並致歉，聲明表示，「我們重視所有的客戶，他們每天交付給我們超過1500萬個包裹。我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉」。

路透指出，並未獲得任何證據顯示此事件與美國政府把華為列入貿易黑名單有關。

針對「錯投」華為包裹事件，環球時報發表題為《聯邦快遞錯投華為包裹只是「疏漏」嗎？》的社評指出，聯邦快遞這種疑似受到政府干預的「差錯」是可以允許的嗎？希望美方從中方的克制看到的不是軟弱，而是理性和坦然，「作惡總是要付出代價的。」

觀察者網引述上海復旦大學國際政治系副教授沈逸表示，聯邦快遞的舉措，除非作出說明，否則已明顯違反了相關服務的合約；此事件難以「失誤」來解釋，不排除美國政府暗中作梗的可能。他並引用當年「斯諾登（又譯史諾登）棱鏡門」爆料者格林沃德（Glenn Greenwald）2014年著作《無處可藏》（No Place to Hide）透露的美國機密文件內容，稱美情報部門攔截包裹，祕密植入信標再寄出等「劫鏢」行徑早有先例。

中國網民對此事紛紛留言，質疑「巧合怎麼這麼多？」有網友推測這起事件與華為被美國制裁有關，並爆料指聯邦快遞將台灣寄往華為的晶片先送往美國。有網友則稱「錯誤到美國，怎麼不是到其他國家？」「這失誤的也太巧了，為什麼偏偏都是華為呢？」

北京貿易戰美中關係華為
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