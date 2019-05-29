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美中2大女主播辯論 從美中反應看國民心態

2019-05-29 16:35世界日報 編譯陳韻涵／綜合28日電

美中兩大主播辯論，中國熱、美國冷。 世界日報記者魏碧洲／翻攝
美中兩大主播辯論，中國熱、美國冷。 世界日報記者魏碧洲／翻攝
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福斯商業網（Fox Business）女主播翠西·雷根（Trish Regan）29日晚間將與中國央視在美設立的環球電視網（CGTN）電視台主持人劉欣辯論；美國媒體視此為日常節目，但中國媒體熱烈報導相關新聞，甚至可能轉播；美中網民各持己見，冷嘲熱諷。

當前正值中美關係因貿易戰而緊張情緒高張之際，中國民族主義高張，對美國的厭惡感隨著白宮加大貿易戰壓力而增加；對福斯來說，這只是例行節目，但中國媒體則把它當成民族顏面大事，熱切報導女主播舌戰。

中國網民寫道，「有像劉欣這樣的女主播和同華為這般企業，中國為何還要擔心崛起？」

關於這場辯論的熱門主題標籤，被標記1億5000多萬次，微博帖子轉推數以萬遍。

華盛頓郵報（WP）報導，以中國政府觀點來看，劉欣未發一語即已得勝；中共過去十年來積極推動國營媒體促成全球對話，形塑國際言論。

英國里茲大學（University of Leeds）華裔講師曾媛（Yuan Zeng，音譯）說：「試想多少美國人會看環球電視網的中國表述，以及多少人會看福斯頻道的辯論；就曝光率來說，對中國很好。」

中國網民期待觀看轉播，許多人盛讚劉欣沉著且專業，批評雷根魯莽而易怒。

華郵一名讀者留言寫道，「喔，老天；福斯是中國人認為的美國，我們在世人眼中如此低級」；「你無法逃避關於中國、勢不可擋的錯誤資訊，但也很難避免福斯對美國的不正確報導。」

華郵指出，中國國家主席習近平要求國營媒體「完全效忠」共產黨，向世界各地「說中國的好故事」；網友照樣造句，諷刺美國領導人川普則要求媒體「完全效忠」川普家族，對外傳播「川普的好故事」。」

另有讀者寫道「國營媒體對上官方電視台！讓謊言飛！」

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