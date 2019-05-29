美中女主播辯論擂台賽將近 中國網友瀏覽1.5億人次

2019-05-29 16:35 世界日報 採訪中心／綜合28日電



美中女主播將展開辯論。 世界日報劉孝文／製圖 分享 facebook

美中貿易戰延續到媒體；美、中兩名電視台女主播在你來我往一輪隔空交火後相約，美東時間今晚（北京時間30日晨）8時，在福斯商業台（Fox Business）辯論兩國貿易戰議題。

辯論緣起於中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣5月22日在一則視頻中表示，美國福斯商業台女主播翠西．雷根（Trish Regan）在談及美中貿易戰時缺乏事實依據，鼓吹「經濟戰爭」。

劉欣批評雷根在5月14日的節目中，指美中貿易逆差是川普政府的武器，並稱中國的繁榮是「以美國利益為代價」，中國從美國人那裡「偷走」了數十億美元。

兩位主播接著就在社交媒體平台推特唇槍舌劍；推特在中國本是被封鎖的，劉欣顯然是翻牆叫陣；經過多輪交鋒，雷根邀請劉欣就美中貿易戰展開「誠實的辯論」；兩人最終定於美東時間周三晚上8時，在雷根的電視節目中辯論。

中國官方媒體的主持人一向低調，但連日來幾乎所有受到嚴格控制的中國媒體，都轉發了關於兩位主播即將辯論的報導，強調劉欣早年在英語演講比賽中的奪冠經歷，為她造勢；劉欣所屬的CGTN並稱，兩位主播的辯論是「歷史性的第一次」。

公開資料顯示，劉欣畢業於南京大學外國語學院，先後擔任中央電視台英語國際頻道主持人、央視駐日內瓦記者，現為CGTN《欣視點》欄目主持人。

福斯主播雷根今年47歲，在川普總統最喜歡的電視頻道之一福斯商業頻道擁有自己的主打電視節目《崔西．雷根黃金時段》（Trish Regan Primetime），今年4月名全美最受歡迎的十大商業電視節目之一，曾在彭博電視、哥倫比亞廣播公司等媒體任職。

兩國女主播打擂台，美國媒體關注不大，但在中國受到熱切期待；在新浪微博上，關於這場辯論的話題標籤已獲瀏覽逾1億5000萬次，一些微博帖子被轉發數萬次。

雷根26日指中國在對她發動信息戰。美國一些網友在推特上聲援雷根；推特用戶joshxp13表示，「他們在中國屏蔽臉書和推特？但她（劉欣）為何能用呢？」

不過從中國媒體的運作看，劉欣應該是獲得了中國官方的同意，因為中國政府希望藉此推動國有媒體參與全球對話，塑造國際話語權。

有趣的是，儘管中國媒體為劉欣上場敲鑼打鼓，卻沒有任何媒體打算直播，看不到福斯電視台節目的中國民眾，就更無緣實況觀戰了。