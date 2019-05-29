貿易戰作梗…中國遊客來美 15年來首降

2019-05-29 14:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合28日電



歷經15年的快速成長期後，中國來美遊客人次15年來首次下降，貿易戰是中國遊客減少的一大因素。

「美聯社」報導，由國家旅遊辦公室(NTTO)收集分析海關入境表的資料顯示，2018年中國來美遊客人次下跌5.7%，至290萬人；這是中國來美遊客人次自2003年以來，首次出現跌幅。

美中貿易戰是中國遊客下降的原因之一；川普政府2018年1月先對中國的太陽能面板和洗衣機加徵關稅，美中貿易衝突就此展開；美國目前對2000億元的中國商品加稅25%，中國則對美國進口的600億元商品實施報復性關稅。

中國去年夏季發布赴美旅行警示，指美國治安不佳、槍案和盜竊案頻傳，且醫療照護費用昂貴；美國隨後也對赴中國旅遊發出警告。

北京國貿公司職員王海夏(Wang Haixia，音譯)5月來美參加姊妹的畢業典禮，她和家人計畫在伊利諾州和紐約待十天；她說，原本想待久一點，但不願在貿易戰期間貢獻美國經濟，「我無法取消這趟旅行，因為姊妹要發表畢業演說；我們一家人在美十天的開銷可能超過人民幣10萬元，夠多了。」

中國的經濟不確定性是來美遊客減少的另一原因，中國出境遊研究所(COTRI)所長王立基(Wolfgang Georg Arlt)表示，經濟不確定性讓中國遊客改到離家近的較低端市場度假。

2018年10月到12月，56%中國遊客到香港、澳門或台灣旅行，但這些地區的中國遊客在2017年僅50%；希望遠行的遊客尋求更具異國情調的克羅埃西亞、摩洛哥和尼泊爾等地。

過去十年來，中國來美遊客人次快速成長；麥肯錫(McKinsey)顧問公司統計，24萬9000名中國人2000年來美旅行；2010年，中國來美遊客人次增三倍，2010年達80萬2000人；2015年再增三倍。

中國遊客來美人次劇增的主因包括收入增長、便捷的長途航班連接和簽證放寬等；2016、2017年，每年有超過300萬名中國人來美旅行，但來美中國遊客年增率在2017年出現十多年來首次的緩和情況，僅4%。

業界分析師普遍認為，中國遊客人次下滑是暫時現象，中國的中產階級只會持續擴張。美國政府則預測，今年訪美的中國遊客人次將成長2%，達到330萬人，2023年將達到410萬。