親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋

川崎無差別殺傷案：日本社會的「兇手邊緣人」標籤？

貿易戰作梗…中國遊客來美 15年來首降

2019-05-29 14:12世界日報 編譯陳韻涵／綜合28日電

歷經15年的快速成長期後，中國來美遊客人次15年來首次下降，貿易戰是中國遊客減少的一大因素。

「美聯社」報導，由國家旅遊辦公室(NTTO)收集分析海關入境表的資料顯示，2018年中國來美遊客人次下跌5.7%，至290萬人；這是中國來美遊客人次自2003年以來，首次出現跌幅。

美中貿易戰是中國遊客下降的原因之一；川普政府2018年1月先對中國的太陽能面板和洗衣機加徵關稅，美中貿易衝突就此展開；美國目前對2000億元的中國商品加稅25%，中國則對美國進口的600億元商品實施報復性關稅。

中國去年夏季發布赴美旅行警示，指美國治安不佳、槍案和盜竊案頻傳，且醫療照護費用昂貴；美國隨後也對赴中國旅遊發出警告。

北京國貿公司職員王海夏(Wang Haixia，音譯)5月來美參加姊妹的畢業典禮，她和家人計畫在伊利諾州和紐約待十天；她說，原本想待久一點，但不願在貿易戰期間貢獻美國經濟，「我無法取消這趟旅行，因為姊妹要發表畢業演說；我們一家人在美十天的開銷可能超過人民幣10萬元，夠多了。」

中國的經濟不確定性是來美遊客減少的另一原因，中國出境遊研究所(COTRI)所長王立基(Wolfgang Georg Arlt)表示，經濟不確定性讓中國遊客改到離家近的較低端市場度假。

2018年10月到12月，56%中國遊客到香港、澳門或台灣旅行，但這些地區的中國遊客在2017年僅50%；希望遠行的遊客尋求更具異國情調的克羅埃西亞、摩洛哥和尼泊爾等地。

過去十年來，中國來美遊客人次快速成長；麥肯錫(McKinsey)顧問公司統計，24萬9000名中國人2000年來美旅行；2010年，中國來美遊客人次增三倍，2010年達80萬2000人；2015年再增三倍。

中國遊客來美人次劇增的主因包括收入增長、便捷的長途航班連接和簽證放寬等；2016、2017年，每年有超過300萬名中國人來美旅行，但來美中國遊客年增率在2017年出現十多年來首次的緩和情況，僅4%。

業界分析師普遍認為，中國遊客人次下滑是暫時現象，中國的中產階級只會持續擴張。美國政府則預測，今年訪美的中國遊客人次將成長2%，達到330萬人，2023年將達到410萬。

北京人民幣
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

華為風暴 SD協會會員名單再納入華為

2019-05-29 14:08

又嗆聲！人民日報：勿低估中方反制 勿謂言之不預

2019-05-29 10:17

孔鉉佑接中國駐日大使 指中方不會在貿易戰退讓

2019-05-29 10:04

反擊！華為在美提起訴訟 批「用立法代替審判」

2019-05-29 10:00

環時：中國拿起稀土這個武器是遲早的事

2019-05-29 09:51

美封殺華為 中國指控濫用WTO國家安全例外條款

2019-05-29 08:43

美國圍堵華為 築「新柏林圍牆」

2019-05-29 00:36

貿易戰升溫 衝擊亞洲塑膠業

2019-05-29 00:21

貿易戰代價6,000億美元 台灣二大產品曝險高

2019-05-28 23:48

陸補貼企業金額創新高 恐影響美中貿易談判

2019-05-28 23:46

華為風暴 任正非辦公桌擺1本「美國陷阱」

2019-05-28 23:45

美中科技冷戰下 BBC盤點7大領先世界的中國科技

2019-05-28 15:41

川普封殺華為 鄉村手機恐斷訊…國會急救

2019-05-28 15:02

與中達貿易協議 川普：美國還沒準備好

2019-05-28 15:01

華為4包裹錯送到美 FedEx說只是誤轉

2019-05-28 14:46

指聯邦快遞擅把包裹改寄美國 華為：重新檢視合作關係

2019-05-28 12:55

紐時：美國還算贏？ 堵了華為卻使華為掌控4-6成網路

2019-05-28 12:28

對華為超呵護 環時：尊重它、體諒它、支持它

2019-05-28 10:58

任正非閱讀「美國陷阱」 作者：歐洲和中國該反擊了

2019-05-28 10:56

任正非案頭放著「美國陷阱」 華為要借鑑阿爾斯通？

2019-05-28 10:38

獲得與美國絕對平等地位要多久？ 閻學通：至少20年

2019-05-28 09:57

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:30

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:56

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 13:25
看更多

熱門文章

美中科技冷戰下 BBC盤點7大領先世界的中國科技

2019-05-28 15:41

澳智庫：亞太強國美第一陸緊追 台灣唯一分數下滑國家

2019-05-28 23:24

沒有雪崩沒有狂風 竟有11人死在排隊的珠峰上

2019-05-28 19:51

川普封殺華為 鄉村手機恐斷訊…國會急救

2019-05-28 15:02

日本隨機殺童案 兇持30公分菜刀一秒砍一個

2019-05-29 08:35

影／好市多如何挑起你的爆買欲？美媒：靠這三點

2019-05-28 18:13

川普對駐日美軍說 美航母設計錯誤

2019-05-28 15:09

低頭惹的禍？耳機線被電梯門纏住 她成無頭屍獨上四樓

2019-05-29 11:43

貿易戰代價6,000億美元 台灣二大產品曝險高

2019-05-28 23:48

中國等九國列入匯率操縱觀察名單 美財政部：密切關注

2019-05-29 07:31

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

道瓊重挫237點 美中貿易戰疑慮難消

2019-05-29 07:18

雞排+珍奶當道！紐約瘋亞洲風味炸雞

2019-05-28 22:12

越獄真實版？為了進入歐洲討生活 躲在汽車儀表板後

2019-05-28 18:04

影／日男當街砍殺學童 目擊者：孩子們嚇到動不了

2019-05-28 17:01

競爭太激烈 亞洲廉航每載一乘客頂多賺5美元

2019-05-28 18:41

美國圍堵華為 築「新柏林圍牆」

2019-05-29 00:36

華為4包裹錯送到美 FedEx說只是誤轉

2019-05-28 14:46

陸製Model 3售價周五揭曉 傳要人民幣30萬至35萬元

2019-05-28 20:06

日本川崎19人遭砍事件 兇嫌身分確認

2019-05-28 23:41

環時：中國拿起稀土這個武器是遲早的事

2019-05-29 09:51

貝佐斯前妻 承諾捐出1.1兆財產半數做慈善

2019-05-28 23:20

反擊！華為在美提起訴訟 批「用立法代替審判」

2019-05-29 10:00

珠峰「塞車」10天奪11命… 尼泊爾拒限登山人數

2019-05-28 14:38

華為風暴 任正非辦公桌擺1本「美國陷阱」

2019-05-28 23:45

華為風暴 川普築牆擋不住中國掌控泰半網路

2019-05-28 22:37

台股ADR除日月光外全倒 聯電大跌6.93％

2019-05-29 08:11

美封殺華為 中國指控濫用WTO國家安全例外條款

2019-05-29 08:43

又嗆聲！人民日報：勿低估中方反制 勿謂言之不預

2019-05-29 10:17

貿易戰升溫 衝擊亞洲塑膠業

2019-05-29 00:21

憂美中貿易戰拉長 美股開高收低道瓊跌237點

2019-05-29 06:11

影／狂！川普鐵粉募上億元建美墨長城 打算1美元賣政府

2019-05-29 12:55

2死17傷！日男持刀無差別攻擊小學生 犯後自盡

2019-05-29 00:07

土耳其堅持購買俄國飛彈 美國考慮停止土國F-35培訓

2019-05-29 11:02

陸補貼企業金額創新高 恐影響美中貿易談判

2019-05-28 23:46

川普訪加賀號 美總統登日艦第一人

2019-05-28 23:59

日防衛大臣：尋獲失事F-35發動機及主翼零件

2019-05-28 16:26

誰是下任歐盟主席？梅克爾挺德國人 馬克宏要會說法語

2019-05-29 11:15

日媒：日本向大陸提議創設2+2對話

2019-05-28 21:34

孔鉉佑接中國駐日大使 指中方不會在貿易戰退讓

2019-05-29 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top