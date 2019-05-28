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華為風暴 任正非辦公桌擺1本「美國陷阱」

2019-05-28 23:45聯合報 記者許依晨林庭瑤／綜合報導

華為創始人任正非最近在讀「美國陷阱」一書，該書講述法國公司阿爾斯通遭美國施壓的過...
華為創始人任正非最近在讀「美國陷阱」一書，該書講述法國公司阿爾斯通遭美國施壓的過程，被稱為「法國版華為事件」。 （美聯社）
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美國彭博社記者近日披露照片顯示，華為創始人任正非的辦公桌放有一本中文版「美國陷阱」。這本書作者是法國知名能源和運輸設備製造商阿爾斯通（Alstom）前高層主管皮耶魯齊（Frederic Pierucci），出書講述自己與美國多達五年的鬥爭。這張照片在網路流傳，引發諸多聯想。

美國陷阱中文版 （百度百科）
美國陷阱中文版 （百度百科）
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皮耶魯齊近日在巴黎接受新華社專訪時說，他在出版「美國陷阱」這本書前猶豫了很久，但現在並不後悔，「我認為我的經歷有助於讓企業管理者、員工和政治家們，清醒地意識到問題的嚴重性」。

皮耶魯齊在書中依據事實和法律詳細分析，「美國陷阱」就是美國利用其法律作為經濟戰的武器，削弱其競爭對手，有時是為了低價收購競爭對手。皮耶魯齊指出，「美國希望控制整個世界的貿易。」

他呼籲，昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？現在是歐洲和中國做出回擊的時候了。

法國阿爾斯通在能源領域曾經擁有多個「世界第一」：水電設備世界第一、核電站常規島世界第一、環境控制系統世界第一。皮耶魯齊二○一三年在美國機場被美國聯邦調查局逮捕，並被起訴入獄。之後，美國司法部指控皮耶魯齊涉嫌商業賄賂，並對阿爾斯通處以七點七二億美元罰款，阿爾斯通的電力業務最終被行業內的主要競爭對手美國通用電氣公司收購，收購的過程波詭雲譎。

法國機場巴黎任正非
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