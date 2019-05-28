親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

與中達貿易協議 川普：美國還沒準備好

2019-05-28 15:01世界日報 編譯葉亭均╱綜合報導

美中貿易戰越打越烈，目前看不出有停火跡象。川普總統27日在日本訪問時表示，美國還沒準備好與中國達成貿易協議。中方回稱沒有誠意就不必談。

川普在東京與日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時表示：「我想他們(中國)現在可能希望達成他們原本試著重新談判前，就已在檯面上的協議。他們想達成協議，我們還沒準備好達成協議。」

川普表示，美國對中國產品實施的關稅「可能非常大幅、非常輕易地上調」。此前，美中雙方的貿易協商已於本月稍早觸礁，兩國互相責怪，而川普已威脅要再課徵更多關稅。

他說，企業正在離開中國，轉移到未被加徵關稅的國家，包括美國及日本等亞洲鄰國，但他仍對美中最終將達成協議表達樂觀看法，「我認為在未來某個時候，中國與美國肯定將有個很棒的貿易協議，我們拭目以待」，「因為我不認為中國能夠一直支付高達數千億美元的關稅，我不認為他們會這麼做」。

中國外交部發言人陸慷27日則回應說，過去一段時間以來，美國對美中磋商的說法都不同，有時說很快將達成協議，有時又說可能達成協議有困難，「在此同時，中方的態度始終一致」，陸慷說，「第一，我們始終認為，兩個國家之間的任何分歧，包括中美在經貿領域的分歧,當然應該通過友好協商和磋商談判解決；第二，我們始終堅持,中美之間的經貿磋商必須基於相互尊重和平等互利的原則。」

彭博經濟學家分析，美中貿易戰已進入危險的新階段，由於美國和中國產值共占全球的40%，且處於跨國供應鏈的核心，若貿易戰持續惡化，將帶來巨大而廣泛的附帶傷害，在最極端的情況下，2021年全球國內生產毛額(GDP)將比沒有貿易戰的情況減少0.6%，接近6000億美元，在主要經濟體中，最大的輸家將包括新加坡、香港及南韓，對中國大量出口的加拿大也將深受其害。

彭博經濟學家也根據經濟合作發展組織(OECD)的數據分析後發現，貿易戰衝擊的貨幣不只人民幣，加幣與泰銖也很脆弱，因為美國和中國分別是加國的第一、二大貿易夥伴，而泰銖是亞洲綜合供應鏈的一部分。

中國官方媒體已呼籲中國民眾團結抵禦外國壓力，新華社發表的一篇評論指責美國把中國作為其自身貿易失衡乃至一些國內經濟問題的代罪羔羊。文章說，美國利用提高關稅和瞄準中國的科技企業等措施，試圖迫使中國接受不平等的貿易協議。

川普貿易戰
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

指聯邦快遞擅把包裹改寄美國 華為：重新檢視合作關係

2019-05-28 12:55

川普封殺華為 鄉村手機恐斷訊…國會急救

2019-05-28 15:02

華為4包裹錯送到美 FedEx說只是誤轉

2019-05-28 14:46

紐時：美國還算贏？ 堵了華為卻使華為掌控4-6成網路

2019-05-28 12:28

對華為超呵護 環時：尊重它、體諒它、支持它

2019-05-28 10:58

任正非閱讀「美國陷阱」 作者：歐洲和中國該反擊了

2019-05-28 10:56

任正非案頭放著「美國陷阱」 華為要借鑑阿爾斯通？

2019-05-28 10:38

獲得與美國絕對平等地位要多久？ 閻學通：至少20年

2019-05-28 09:57

川普改口再嗆中國 美還沒要簽協議

2019-05-28 01:15

陸對美歐五地進口苯酚 祭出反傾銷

2019-05-28 00:01

反韓反日不見反美貨 中國對待敵手軟硬有別

2019-05-27 22:28

瑞銀：美中經濟無礙 不急著達成貿易協議

2019-05-27 18:47

貿易戰升級 已讓美國中概股市值蒸發逾7兆元

2019-05-27 18:20

戴正吳：夏普輸美筆電生產 擬從中國移往台灣等地

2019-05-27 16:52

川普再開嗆：美國還沒準備好與中國達成貿易協議

2019-05-27 15:49

中美談判 劉遵義：美大選前難達全面協議

2019-05-27 14:42

中美貿易戰升溫 陸對美歐進口苯酚採反傾銷措施

2019-05-27 11:58

抗美第一槍？中國大增巴西大豆進口 採購量翻倍

2019-05-27 11:42

人民日報批判力道升級：美國政客玩弄強權唯我獨尊

2019-05-27 11:27

美中貿易戰用30年前老招！ 3原因恐讓結局失控…

2019-05-27 11:00

2個女人捲入貿易戰…她們的背景比川習會還驚人

2019-05-27 10:00

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:30

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:56

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 13:25
看更多

熱門文章

日本40歲凍齡保齡球選手 少女外表俘虜全國爆紅

2019-05-27 20:16

日本川崎驚傳隨機殺人！ 3人無生命跡象19人傷

2019-05-28 08:07

聖母峰人潮如九份老街！都怪這4原因 死神偷偷跟上山…

2019-05-28 11:00

川普改口再嗆中國 美還沒要簽協議

2019-05-28 01:15

川普再開嗆：美國還沒準備好與中國達成貿易協議

2019-05-27 15:49

以色列男死後七年 陌生女子替他生下親女兒

2019-05-28 10:56

華為稱文件包裹被FedEx擅自轉至美國 正檢討合作關係

2019-05-28 07:12

日本向美購105架F-35匿蹤戰機 川普：空軍最高水準

2019-05-27 18:22

日皇德仁英語溜 川普嚇一跳

2019-05-28 00:41

嫌太吵！ 保母粥裡「狂倒半包鹽」鹹死2歲男童

2019-05-27 16:46

瑞銀：美中經濟無礙 不急著達成貿易協議

2019-05-27 18:47

日本神奈川傳殺人事件 3人無呼吸心跳

2019-05-28 07:47

知名政治學者假造川普發言 被本尊逮到了

2019-05-28 10:06

歐盟劃紅線警告 不許川普制裁進口車

2019-05-28 00:51

澳洲墨爾本又傳女性街頭遇害 女遊民慘遭痛毆致死

2019-05-27 23:38

和天皇乾杯純粹作作樣子 真相是：川普滴酒不沾

2019-05-28 14:20

紐時：美國還算贏？ 堵了華為卻使華為掌控4-6成網路

2019-05-28 12:28

聖母峰再奪一命 倖存者批門外漢害死人

2019-05-28 11:53

反韓反日不見反美貨 中國對待敵手軟硬有別

2019-05-27 22:28

日本隨機砍人19傷多是小學生 兇嫌自殘重傷

2019-05-28 09:12

特斯拉財困大削成本 傳連員工廁所衛生紙都不買了

2019-05-27 22:13

影／車禍後民眾圍觀拍照 警察爆氣要求直視死者「看個夠！」

2019-05-28 13:25

任正非閱讀「美國陷阱」 作者：歐洲和中國該反擊了

2019-05-28 10:56

採信中方保證 捷克擬引渡台籍詐騙犯到中國

2019-05-28 08:04

日皇宮中盛宴款待川普伉儷 盼美日情誼深化

2019-05-27 21:51

全球暖化的隱形元凶！畜牧業不能說的祕密

2019-05-28 09:17

指聯邦快遞擅把包裹改寄美國 華為：重新檢視合作關係

2019-05-28 12:55

任正非案頭放著「美國陷阱」 華為要借鑑阿爾斯通？

2019-05-28 10:38

獲得與美國絕對平等地位要多久？ 閻學通：至少20年

2019-05-28 09:57

授權新技術給中國合資企業？ AMD蘇姿丰：目前沒有計劃

2019-05-28 08:30

貿易戰升級 已讓美國中概股市值蒸發逾7兆元

2019-05-27 18:20

窮人欲哭無淚 加州憲法第34條 阻建可負擔房屋

2019-05-27 23:32

戴正吳：夏普輸美筆電生產 擬從中國移往台灣等地

2019-05-27 16:52

金正恩批拜登智商低 川普不顧批評表態支持

2019-05-27 22:08

六四30週年前夕 坦克人王維林挺立美國沙漠

2019-05-27 20:57

羅浮宮員工罷工 遊客吃閉門羹

2019-05-28 05:38

影／跟死神賽跑！ 聖母峰本季第11名登山客死亡

2019-05-28 12:49

日本神奈川小學生隨機砍殺案釀16傷3死 兇手死亡

2019-05-28 11:21

中東情勢緊張 國際油價漲

2019-05-28 07:13

全球逾六成河流驗出抗生素 亞洲、非洲重災區

2019-05-28 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top