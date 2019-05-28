與中達貿易協議 川普：美國還沒準備好

2019-05-28 15:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 葉亭均 ╱綜合報導



美中貿易戰越打越烈，目前看不出有停火跡象。川普總統27日在日本訪問時表示，美國還沒準備好與中國達成貿易協議。中方回稱沒有誠意就不必談。

川普在東京與日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時表示：「我想他們(中國)現在可能希望達成他們原本試著重新談判前，就已在檯面上的協議。他們想達成協議，我們還沒準備好達成協議。」

川普表示，美國對中國產品實施的關稅「可能非常大幅、非常輕易地上調」。此前，美中雙方的貿易協商已於本月稍早觸礁，兩國互相責怪，而川普已威脅要再課徵更多關稅。

他說，企業正在離開中國，轉移到未被加徵關稅的國家，包括美國及日本等亞洲鄰國，但他仍對美中最終將達成協議表達樂觀看法，「我認為在未來某個時候，中國與美國肯定將有個很棒的貿易協議，我們拭目以待」，「因為我不認為中國能夠一直支付高達數千億美元的關稅，我不認為他們會這麼做」。

中國外交部發言人陸慷27日則回應說，過去一段時間以來，美國對美中磋商的說法都不同，有時說很快將達成協議，有時又說可能達成協議有困難，「在此同時，中方的態度始終一致」，陸慷說，「第一，我們始終認為，兩個國家之間的任何分歧，包括中美在經貿領域的分歧,當然應該通過友好協商和磋商談判解決；第二，我們始終堅持,中美之間的經貿磋商必須基於相互尊重和平等互利的原則。」

彭博經濟學家分析，美中貿易戰已進入危險的新階段，由於美國和中國產值共占全球的40%，且處於跨國供應鏈的核心，若貿易戰持續惡化，將帶來巨大而廣泛的附帶傷害，在最極端的情況下，2021年全球國內生產毛額(GDP)將比沒有貿易戰的情況減少0.6%，接近6000億美元，在主要經濟體中，最大的輸家將包括新加坡、香港及南韓，對中國大量出口的加拿大也將深受其害。

彭博經濟學家也根據經濟合作發展組織(OECD)的數據分析後發現，貿易戰衝擊的貨幣不只人民幣，加幣與泰銖也很脆弱，因為美國和中國分別是加國的第一、二大貿易夥伴，而泰銖是亞洲綜合供應鏈的一部分。

中國官方媒體已呼籲中國民眾團結抵禦外國壓力，新華社發表的一篇評論指責美國把中國作為其自身貿易失衡乃至一些國內經濟問題的代罪羔羊。文章說，美國利用提高關稅和瞄準中國的科技企業等措施，試圖迫使中國接受不平等的貿易協議。