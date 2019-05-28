川普封殺華為 鄉村手機恐斷訊…國會急救

2019-05-28 15:02 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



川普政府打算對中國科技大廠華為祭出全面封殺禁令，如此手段恐讓美國小型電信業者遭受嚴重衝擊，結果將導致住在偏遠地區的民眾手機斷訊。為避免這種狀況出現，由跨黨派聯邦參議員組成的小組已提出草案，將撥款協助各地電信業者更換器材設備，但經費依然不足。

紐約時報及國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，全美各地偏遠鄉間的手機服務幾乎都仰賴華為，因為華為在過去這段期間以來，提供價格相對低廉的無線通訊設備，倘若川普政府全面禁用華為產品的封殺令正式上路，在偏遠地區提供服務的小型電信業者，將面臨數十億元的設備更新開銷，或者宣告關門大吉。

一名科技業者表示，偏遠地區可能因此就沒有手機訊號，「讓我覺得困惑的是，為什麼這些選區的聯邦參議員沒有看到問題的嚴重性。」

共和黨密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)指出，對於需要更新系統設備的地方電信業者來說，參院的提案將有紓困效果，同時也為全體美國民眾提供保密程度更為周嚴的5G系統。

儘管國會計畫提撥7億元預算，但業者稱這筆經費根本不夠用。

鄉村無線通訊協會(Rural Wireless Association)總幹事凱莉‧貝尼特(Carrie Bennet)接受NBC訪問時說：「我們估計，協會旗下成員需要的總預算約在8億元至10億元之間，不過這樣的金額也只夠大約10家業者使用而已。」

她表示，無意為聯邦參議員們提出的這項草案潑冷水，「很欣慰有人注意這項事情的花費，可是草案提出的預算真的不夠。」

川普政府的華為禁令將逼迫電信業者改用成本較高的歐洲廠商設備，因為堪用的美國廠商選項並不多。地方電信業者必須拆除已經安裝好的一切設備，並且聘請受過專業訓練的專家安裝新購設備。

聯邦傳播委員會(FCC)紀錄顯示，在肯塔基州、田納西州偏遠鄉間提供手機服務的電信廠商SI Wireless，旗下大約有2萬名用戶，如果要把目前使用的華為設備全面替換，估計將需要4000萬元至6000萬元之間的成本。

另外，在懷俄明州、柯羅拉多州、猶他州及愛達荷州共計服務約4萬名客戶的電信廠商Union Wireless，旗下系統約有75%是華為設備，設備更換將面臨3億元成本開銷。

NBC及紐約時報稍早的這篇有關全美各地偏遠鄉間手機將斷訊的報導，引起中方反應。 中國外交部發言人陸慷27日表示，美國政府竭力打壓華為的做法對美國業界和消費者產生了實實在在的傷害。他在記者會上被問及時表示，「你所提到的上述文章再次揭示，美國政府『極限施壓、製造混亂』的做法對美國業界和消費者造成了嚴重傷害。」陸慷說，「美國政府某些人竭力打壓華為，一方面始終拿不出任何令不論是美國國內還是國際社會信服的證據；另一方面卻對美國民眾，包括業界和消費者，產生了實實在在的傷害。美國國內對此有質疑和反對的聲音，這毫不奇怪。」