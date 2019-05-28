川普改口再嗆中國 美還沒要簽協議

2019-05-28 01:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



美國總統川普27日在日本進行國是訪問時表示，美國還沒準備好與中國達成貿易協議。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普27日在日本進行國是訪問時表示，美國還沒準備好與中國達成貿易協議。

川普在東京與日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時表示：「我想他們（中國）現在可能希望達成他們原本試著重新談判前，就已在檯面上的協議。他們想達成協議，我們還沒準備好達成協議。」

川普表示，美國對中國產品實施的關稅「可能非常大幅、非常輕易地上調」。此前，美中雙方的貿易協商已於本月稍早觸礁，兩國責怪彼此，而川普已威脅要再課徵更多關稅。

他說，企業正在離開中國，轉移到未被加徵關稅的國家，包括美國及日本等亞洲鄰國，但他仍對美中最終將達成協議表達樂觀看法，「我認為在未來某個時候，中國與美國肯定將有個很棒的貿易協議，我們拭目以待」，「因為我不認為中國能夠一直支付高達數千億美元的關稅，我不認為他們會這麼做」。

中國外交部發言人陸慷27日則回應說，過去一段時間以來，美國對美中磋商的說法都不同，有時說很快將達成協議，有時又說可能達成協議有困難，「在此同時，中方的態度始終一致」，「中國始終認為，兩國之間的任何分歧當然應該通過友好協商和磋商談判解決」。

彭博經濟學家分析，美中貿易戰已進入危險的新階段，由於美中產值共占全球的40%，且處於跨國供應鏈的核心，若貿易戰持續惡化，將帶來巨大而廣泛的附帶傷害，在最極端的情況下，2021年全球國內生產毛額（GDP）將比沒有貿易戰的情況減少0.6%，接近6,000億美元，在主要經濟體中，最大的輸家將包括新加坡、香港及南韓，對陸大量出口的加拿大也將深受其害。

彭博經濟學家也根據OECD的數據分析後發現，貿易戰衝擊的貨幣不只人民幣，加幣與泰銖也很脆弱。