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陸對美歐五地進口苯酚 祭出反傾銷

2019-05-28 00:01聯合報 記者林庭瑤林則宏曾仁凱／綜合報導

大陸商務部宣布，對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的進口苯酚實施保證金形式的臨...
大陸商務部宣布，對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的進口苯酚實施保證金形式的臨時反傾銷措施。（中新社）
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美中貿易戰升溫，大陸商務部昨宣布，對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的進口苯酚，實施保證金形式的臨時反傾銷措施。大陸商務部從二○一九年三月廿六日開始啟動調查，原本預定調查截止日為今年九月廿六日，如今提前公布結果，市場認為和貿易戰升溫有一定關係。

大陸商務部初步裁定原產於上述五國的進口苯酚存在傾銷，自即日起，進口經營者在進口有關產品時，應依據裁定所確定的各公司保證金比率百分之十一點九至百之一百廿九點六，向中國大陸海關提供相應的保證金。

這次以美國廠商被要求保證金稅率最高，英力士美國公司（INEOS Americas）被徵收保證金比率達百分之一二九點六，美國蘭科運營公司（Blue Cube）百分之一二五點四，其他美國公司為百分之一二九點六；由於台灣不在名單中，台化、信昌化等苯酚廠有望間接受惠。

苯酚主要用於製備酚醛樹脂、雙酚Ａ、己內醯胺、烷基酚、水楊酸等工業原料，還可以用作溶劑、試劑和消毒劑，廣泛運用於合成纖維、塑料、醫藥、農藥、香料、染料、塗料和煉油工業等領域。

此外，因應貿易戰，繼大陸財政部稅務總局日前發布積體電路設計和軟體產業企業所得稅「兩免三減半」優惠政策後，華為總部所在地的深圳市政府也針對特定高端人才降稅，以行動展現力挺華為。

在華為創辦人任正非抱怨大陸「國際人才個稅過高」三天後，深圳市副市長王立新就宣布，包括台港澳在內所有在深圳工作的境外高端和緊缺人才，其所繳納的個人所得稅超過應納稅所得百分之十五的部分，全部由深圳市政府以財政補貼。

據華夏時報報導，目前大陸個人所得稅率最高一級為百分之四十五，月薪超過人民幣八萬元部分稅率高達百分之四十五。如果扣除社會保險，人民幣十萬元月薪，需繳納的個人所得稅就將近三萬元，高個所稅率對吸引人才不利，不少專家呼籲調整。

深圳人民幣海關貿易戰華為
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