前APEC官員：美中貿易戰 台受衝擊但也是機會

2019-05-26 16:46 世界日報 編譯中心／綜合25日電



美中兩國貿易衝突擴大，全球經濟都受到波及，受到美中對彼此加征關稅影響的經濟體不在少數，台灣有大量台商在中國大陸經營，美國國務院主管過亞太經合組織(APEC)的前資深官員王曉岷(Robert Wang)說，由於台灣與中國大陸的經濟貿易關係密切，與大陸和香港的貿易量占40%，因此必會受到貿易戰影響，但他認為這場貿易衝突對台灣也可能是個機會。

目前在喬治城大學外交學院亞洲研究項目任教的王曉岷表示，首先，台灣將理解到市場多元化的必要，並且去擴展它在世界上的貿易關係，而「不要只是依靠大陸」，他相信蔡英文總統對這個問題已有很清楚的了解。

其次，這些年來大陸從台灣在大陸的投資得到許多，「可是跟台灣那些投資者競爭，也慢慢奪取了台灣一些智慧財產權」。他認為台灣應擴展自己的「創新企業」(innovative enterprises)，不要再依靠當年與大陸經貿關係的基礎。

由於美中貿易關係緊繃，一些人認為美國應轉向強化與盟友的經貿關係，例如與台灣簽署雙邊貿易協定或自由貿易協定。對此，王曉岷說，許多美國企業開始瞭解到與中國大陸的經貿、投資關係已出現許多長期問題，這些企業也會慢慢轉移到其他地方，包括台灣發展。台灣投資合作的成本較低，人才供應充分，所以他們會看到「在台灣投資合作還比在其他國家更有利」，王曉岷認為，這就是台灣的機會。