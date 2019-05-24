貿易戰衝擊農民 川普撥160億援助

2019-05-24 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合23日電



川普總統23在白宮宣布，聯邦將提供160億元補助美國農民。歐新社 分享 facebook

美國與中國的貿易戰持續延燒，川普總統23日宣布一項160億元的農業援助計畫；兩黨議員22日也提案，擬提供7億元補助美國電信業者，協助這些業者撤除網路服務使用的中國華為與中興電信設備。

川普在白宮說：「農民受到中國的衝擊，我們將協助農民並提供他們公平競爭的環境，這點至關重要。」

川普對價值2000億元的中國輸美產品加徵25%的關稅，川普稱中國為關稅埋單，不過經濟學者認為成本轉嫁到企業與消費者身上。

川普指出：「該計畫的部分經費將撥給農民，協助他們度過貿易不公的這段時間。」

川普激進的關稅政策，招來中國和他國鎖定美國農業實施報復性關稅，大豆和豬肉成為主要目標，但許多農作物也受到直接或間接衝擊。

農業部部長普度(Sonny Perdue)表示，大部分經費直接付給種植作物與飼養牲口的農民，一小部分則用於採購美國援助計畫的食物，例如食物銀行(food banks)和學校午餐計畫。

普度在電話訪問中說：「我們今日宣布的計畫可確保農民不會首當其衝，受到中國和其他貿易夥伴報復性關稅的影響。農民寧要貿易也不要援助，但沒有貿易的話，他們會需要一些協助。」

就在前一日，美國兩黨議員也立法補助國內電訊業者，協助撤除中國電信商華為與中興5G電信設備。

該法案共同提案人、共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)在聲明中指出：「我國通訊基礎建設面臨高風險，通訊業者應該受保護，免遭外國政府或像華為等公司的威脅。」

美國指控中國電信業者中興與華為為中國政府工作，並擔心旗下設備恐淪為監視美國民眾的工具，但中國政府稱這些指控毫無根據。

美國大型無線網路公司已停用華為設備，但小型業者仍仰賴成本比較低的華為和中興設備。

鄉村無線協會(Rural Wireless Association)代表訂閱戶不足10萬戶的業者，該協會估計25%協會成員仍使用華為和中興網路設備，若要換掉，將耗資8到10億元。