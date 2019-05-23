貿易戰從陸撤退 台商對美國詢問度變高了

2019-05-23 16:46 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



美中貿易戰延燒，台商調整生產基地的趨勢明顯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中美貿易戰交戰正酣，根據台灣經濟部的數據，已經有不少在中國大陸設點發展的台灣企業想要撤回到台灣；駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處處長朱文祥，22日表示，近期接到大量台資企業業主的電話，想要將工廠開到美國。他說，相比於中國大陸，美國雖然人工較貴，但能源和土地價格較便宜，且美國有廣大的市場，讓很多台商躍躍欲試。

台灣經濟部表示，受中美貿易戰影響，不少在大陸的台資企業撤回到台灣，或者到其他東南亞國家尋求機會的舉動，尤其是紡織、橡膠以及電子配件、汽車配件等企業。除了一部分企業打算重回台灣之外，也有不少企業到越南和菲律賓等國尋求機會。

朱文祥指出，受中美貿易戰影響，台商不但回流台灣，到美國投資的熱情也非常高漲，「每天都接到很多台商打來電話，詢問到美國投資事宜」。他表示，和中國大陸相比，雖然美國的人力資本比中國貴，但土地、電力和瓦斯等能源，價格更便宜，「更重要的是，美國有廣闊的市場」。在這裡製造並銷售產品，有非常廣闊的市場前景。

他並說，美國購買方一般不會苛刻地計較價格，而且一旦看中產品，就會大量採購，做生意非常簡單明瞭，很受台商歡迎。

去年6月，全球最大的代工廠鴻海集團在威斯康辛州投資面板生產線，得到川普總統盛讚。隨著中美貿易戰越打越烈，不少規模不如鴻海的台資廠商，也開始將眼光投向美國。

朱文祥說，相比於台灣，加州有些地方的土地價格非常便宜，比如聖伯納汀諾縣即有大片土地等待開發，很多台商都有意向。同時相較於中國，在美國投資設廠的審批程序很明確，只要一項一項照章程去做，且工廠建成之後沒有人再騷擾。然而在中國大陸，雖然初期成本較少，但最後會有很多隱形和後續成本。

不過朱文祥表示，台商投資美國依然較為謹慎，很多廠商的步驟都是先將產品拿到美國市場上賣，如果銷路不錯，就直接在美國投資設廠。比如有一家生產LED等產品的台資廠商，受加州對於LED燈的強制要求，在美國市場賺的滿盆滿缽，所以在加州開了工廠。還有一家台資企業，生產道路維修時警示用的標誌燈，已經賣出去好幾千台，也想要在美國投資設廠。