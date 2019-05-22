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關稅戰川普稱外企遷出中國 中國反駁稱歐美擴大投資

2019-05-22 17:38世界日報 編譯劉煥彥／綜合21日電

川普稱關稅令企業離開中國，但北京外交部反駁稱外國投資人仍看好。 新華社
川普稱關稅令企業離開中國，但北京外交部反駁稱外國投資人仍看好。 新華社
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川普總統19日宣稱高關稅已經使外國企業將產線遷出中國，中國外交部21日對此表示，外國投資人依然看好中國，且多家歐美及日本大廠依然擴大投資中國。

路透報導，中國外交部發言人陸慷21日在例行記者會中指出，美國電動車大廠特斯拉、德國化學大廠巴斯夫（BASF）與寶馬車廠（BMW）等外國企業，最近都在中國擴大投資，並提到中國將持續改善外國企業的經營與投資環境。

「中美貿易摩擦發生一年多來，美方經常出於政治需要，要對美國國內釋放一些信息，有時候都顧不上釋放的信息是否符合實際情況。」陸慷說，「不久前，第二屆『一帶一路』國際合作高峰論壇期間，各國工商界人士簽署了總額640多億美元的項目合作協議，這些都說明在世界經濟充滿不確定下，外國企業用實際行動表明了他們態度，表達了對中國經濟的堅定信心。」

然而，外國企業對於中國零碎的經濟改革還是愈來愈憂心，美國企業界近幾年就主張，應該強硬對待歧視性的中國貿易政策。

中國美國商會今年2月曾表示，根據年度會員意見調查，大多數在華美商都認為，在美國與中國談出貿易協議前，華盛頓應該維持對中國進口產品的關稅。

該調查也顯示，受到關稅影響，19%會員企業正在調整供應鏈或尋求向中國以外採購零組件，或在中國以外組裝產品；28%會員企業則提到，將延後決定或取消在中國投資。

中國歐盟商會則於20日表示，歐洲企業發現，被迫轉移技術給中國企業以換取進入中國市場的案例愈來愈多，儘管北京強調這個問題並不存在。

外交部北京貿易戰關稅美中關係

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