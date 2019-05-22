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川普捏到軟肋 中國高科技還是太依賴美國晶片

2019-05-22 17:38世界日報 編譯劉煥彥／綜合21日電

華為遭美抵制暴露中國高科技致命弱點：過度仰賴美國電腦晶片。 新華社
華為遭美抵制暴露中國高科技致命弱點：過度仰賴美國電腦晶片。 新華社
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華為遭美國政府抵制，暴露出當前中國高科技發展過度仰賴從美國進口的電腦晶片的致命弱點；而且晶片的技術等級愈高，中國的依賴程度就愈大。

紐約時報」報導，晶片是所有電子產品的根本，而2018年中國從海外進口電腦晶片總值超過3000億美元，比全年進口海外原油的金額還高，這也成為中國科技業的軟肋。

中國政府已投入數百億元培植自家的晶片業龍頭，目前看來成果不一；在大多數半導體領域，中國廠商市占率仍低，幾乎所有的複雜晶片都得進口。

目前是有多家由國家支援的記憶晶片製造商，但現階段全球記憶晶片市場飽和，意味這些中國製造商的獲利前景不明。

上海半導體產業研究機構芯謀諮詢首席分析師顧文軍指出，政府支持確實幫助了中國科技業，「但目前市場過熱且多變，負面效果愈來愈明顯」。

若打開華為的智慧手機或行動電話基地台，就能看出高端技術仍掌握在國際大廠手上；法國產業研究機構System Plus Consulting以華為新款旗艦手機P30為例分析，其中不少關鍵零組件都是美商或其他外商製造，從無線電射頻晶片、記憶晶片、相機模組都是。

舉例來說，記憶晶片是來自美國美光（Micron）及日本東芝、相機晶片來自日本索尼（Sony）、無線電射頻晶片來自美商Skyworks或Qorvo。

P30手機的核心處理器確實是華為自立研發的，幕後功臣就是華為旗下的海思半導體（HiSilicon），但即使是海思也可能難逃這次商務部禁售令打擊，因為許多晶片設計軟體的供應商在美國。

報導提到，只要晶片技術等級愈高，華為就愈無法在美國以外找到同樣水準的替代供應商，例如專精通信晶片的博通（Broadcom），以及獨霸高階繪圖晶片的矽谷大廠Nvidia。

Skyworks執行長葛瑞芬（Liam Griffin）本月在財報電話會議上就說：「我們投入在這些產品上已經有好多年了。」

半導體紐約時報貿易戰美中關係科技業

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