親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

廠商已規劃離中 貿易戰更加速動作

2019-05-22 15:34台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

中美貿易戰升溫。路透
中美貿易戰升溫。路透
分享

貿易戰有利製造業！針對日前美國總統川普對中國課徵關稅，有報導分析，雖然短期內對廠商在中國的出口受到影響，不過許多台商或製鞋商早就因中國人力成本與環保法規限制提高，紛紛都規劃遷往越南、孟加拉等地，只是貿易戰的到來加速了這個過程，貿易戰反而對這些廠商調整生產鏈有利。

根據《南華早報》報導，雖然近來川普總統加徵關稅的行為，讓許多國際廠商擔心受到傷害，不過在中國境內，許多廠商早就已經準備好遷移的動作，連中國當地廠商也做好了準備，當地甚至還有專門的後勤公司替廠商規畫搬遷地點，而且服務範圍橫跨不同產業。

「從2018年下半年至今，我們已經幫助10家公司的生產線完全撤離中國。」廣州後勤公司代表艾瑞克表示，這些廠商從珠寶業到電子業都有。另外，還有500家企業也接受他們協助，在越南、印尼跟泰國設立新廠房。由於貿易戰的緣故，他們的業績也增加，今年收益預期可達到去年的2倍。

台灣在越南商會主席許玉林受訪時也表示，雖然台商對於加徵25%關稅沒有太多心理準備，不過他們還是積極布局越南跟台灣，而且台商普遍認為加徵關稅的影響不會像想像中這麼嚴重，因為遲早都要撤出中國，而且他們在這些地方的投資規模也比在中國時大，也可以順便進行產業升級。

《彭博社》也提到，雖然美國想透過加徵中國關稅讓廠商回流，不過基於中國鞋子市場需求仍高與成本的考量下，廠商外移的優先選擇也不會是美國，而是靠近中國市場的東南亞國家，因此川普發動關稅戰的效果仍受到許多質疑。

【更多精采內容，詳見

台商川普貿易戰美中關係關稅

相關新聞

佛里曼：美中一起成長或一起變窮？此刻是關鍵

2019-05-22 15:18

影／貿易戰讓美國鞋價漲多少？鞋商一項一項算給你看！

2019-05-22 14:21

美中貿易戰 瑞銀：6因素定風向

2019-05-22 14:54

不再視美為天堂 大陸遊客、留學生成長放緩

2019-05-22 14:35

川普安撫鐵粉 傳加碼150億補助農民

2019-05-22 14:25

過度依賴美晶片 紐時：華為禁令凸顯大陸軟肋

2019-05-22 14:21

被美列入黑名單 海康威視：未經營侵犯人權業務

2019-05-22 14:12

環時總編胡錫進換掉iPhone 改用華為手機

2019-05-22 13:42

華郵：宣傳愛國愛黨 中國擬對美國長期抗戰

2019-05-22 13:41

中美貿易戰/愛國就用華為？任正非：勿炒作民族英雄

2019-05-22 13:40

中美貿戰砲灰？「冰與火之歌」大結局 中國因這理由未播出

2019-05-22 13:38

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 13:25

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 13:22

美減雇陸籍工程師 衝擊科技大廠

2019-05-22 13:17

美擴大打壓中國「國家隊」？考慮封殺海康威視等公司

2019-05-22 13:00

華為控美國霸凌 尋求歐洲支援

2019-05-22 12:51

傳海康威視遭美列入黑名單 公司回應沒接到消息

2019-05-22 12:15

華為真的輸了嗎？中國愛國情緒高漲 蘋果迷換邊站！

2019-05-22 12:02

大陸美國商會：近半會員遭遇非關稅報復措施

2019-05-22 11:54

改編地道戰歌詞 「貿易戰之歌」大陸網路爆紅

2019-05-22 11:27

美農民考慮出險不種作物 穀物價格看漲

2019-05-22 11:13

貿易戰最新武器...網友都在哀嚎 習近平也成受災戶？

2019-05-22 10:00

華為之後 川普政府下一刀可能揮向海康威視

2019-05-22 09:48

川普安撫票倉 加碼逾150億美元補助貿易戰受害農民

2019-05-22 09:24

中駐美大使：北京準備好繼續與華府貿易談判

2019-05-22 09:14

美貿易代表將和歐日官員會談 討論中國補貼問題

2019-05-22 08:50

用戶擔心手機被廢武功 華為重申服務到底

2019-05-22 08:31

美、歐、日三邊會商 討論中國補貼問題

2019-05-22 07:29

川普暫時對華為鬆手 美元走強

2019-05-22 07:22

美暫緩華為禁令 道瓊漲近200點 費城半導體指數終止三連跌

2019-05-22 07:04

矛頭指向中國無人機產業...美國的下個箭靶

2019-05-22 01:00

貿易戰衝擊 全球經濟成長下修

2019-05-22 00:09

美國蒜農搭貿易戰順風車 蒜價漲15%

2019-05-21 23:22

中製無人機涉竊資料 中美科技再戰

2019-05-21 19:56

WSJ：美政府為保機密 阻撓本土半導體業招募中國工程師

2019-05-21 18:36

美暫緩禁令 任正非：低估我們實力 華為5G不受影響

2019-05-21 16:32

美國對中國無人機發警告 大疆：獲美政府驗證

2019-05-21 14:46

美禁華為 紐時：科技冷戰拉起鐵幕

2019-05-21 14:39

彭博社論：川普圍剿華為 嚴重錯誤

2019-05-21 14:34
看更多

熱門文章

南韓驚爆「小狗性侵案」 男子街頭脫褲強上國犬

2019-05-21 18:22

英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

韓國大學成大陸「博士學歷工廠」？12天可讀完一學期課程

2019-05-21 19:37

NASA太空人履歷媲美「英雄」 打趴世界99%的天才

2019-05-21 21:56

少年熬夜讀書 醒來竟發現家人遭割喉死亡

2019-05-22 10:31

貿易戰最新武器...網友都在哀嚎 習近平也成受災戶？

2019-05-22 10:00

愛上小姨子！他蓋泳池埋屍體 殺妻命案反曝光

2019-05-22 11:35

華為真的輸了嗎？中國愛國情緒高漲 蘋果迷換邊站！

2019-05-22 12:02

穿過神祕隧道 來到全美最擁擠的超「宅」 小鎮

2019-05-22 12:29

華為之後 川普政府下一刀可能揮向海康威視

2019-05-22 09:48

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

影／貿易戰讓美國鞋價漲多少？鞋商一項一項算給你看！

2019-05-22 14:21

美暫緩華為禁令 道瓊漲近200點 費城半導體指數終止三連跌

2019-05-22 07:04

印尼大選公布後凌晨3時群眾上街未散 警催淚瓦斯驅離

2019-05-22 06:27

別墅內酒酣耳熱對俄國女富豪的一段話 重創奧地利政壇

2019-05-22 09:33

佛里曼：美中一起成長或一起變窮？此刻是關鍵

2019-05-22 15:18

星馬柔佛地鐵5度延期 若告吹馬國恐賠15.1億

2019-05-22 00:43

紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58

貿易戰衝擊 全球經濟成長下修

2019-05-22 00:09

大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02

川普發起殲滅華為 美媒出現不同看法

2019-05-21 17:55

矛頭指向中國無人機產業...美國的下個箭靶

2019-05-22 01:00

華為落難，三星、小米能漁翁得利？

2019-05-21 23:24

傑米奧利佛餐廳王國收攤 1300人恐失業

2019-05-21 22:43

第五度延後建新馬地鐵！馬來西亞賠星國逾1370萬延期費

2019-05-21 22:51

美日法澳首次在印度洋聯合演訓 要牽制這個國家

2019-05-21 21:16

請你全身喝奶昔！脫歐黨主席中招狼狽萬分

2019-05-21 22:38

WSJ：美政府為保機密 阻撓本土半導體業招募中國工程師

2019-05-21 18:36

川普安撫票倉 加碼逾150億美元補助貿易戰受害農民

2019-05-22 09:24

外派人員待遇 日本在亞洲第一

2019-05-22 10:50

用戶擔心手機被廢武功 華為重申服務到底

2019-05-22 08:31

影／菜鳥不再！美海軍官校生挑戰爬碑換帽傳統

2019-05-21 17:33

中駐美大使：北京準備好繼續與華府貿易談判

2019-05-22 09:14

美國蒜農搭貿易戰順風車 蒜價漲15%

2019-05-21 23:22

美擴大打壓中國「國家隊」？考慮封殺海康威視等公司

2019-05-22 13:00

能追蹤子彈震波！反制校園槍擊 這款App可能是保命符

2019-05-22 11:00

美農民考慮出險不種作物 穀物價格看漲

2019-05-22 11:13

日籲外媒「先姓後名」 別再寫「晉三安倍」

2019-05-22 00:43

改編地道戰歌詞 「貿易戰之歌」大陸網路爆紅

2019-05-22 11:27

川普前法律顧問拒出席 眾院委員會聽證迅速休會

2019-05-22 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top