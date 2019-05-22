廠商已規劃離中 貿易戰更加速動作

2019-05-22 15:34 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



中美貿易戰升溫。路透 分享 facebook

貿易戰有利製造業！針對日前美國總統川普對中國課徵關稅，有報導分析，雖然短期內對廠商在中國的出口受到影響，不過許多台商或製鞋商早就因中國人力成本與環保法規限制提高，紛紛都規劃遷往越南、孟加拉等地，只是貿易戰的到來加速了這個過程，貿易戰反而對這些廠商調整生產鏈有利。

根據《南華早報》報導，雖然近來川普總統加徵關稅的行為，讓許多國際廠商擔心受到傷害，不過在中國境內，許多廠商早就已經準備好遷移的動作，連中國當地廠商也做好了準備，當地甚至還有專門的後勤公司替廠商規畫搬遷地點，而且服務範圍橫跨不同產業。

「從2018年下半年至今，我們已經幫助10家公司的生產線完全撤離中國。」廣州後勤公司代表艾瑞克表示，這些廠商從珠寶業到電子業都有。另外，還有500家企業也接受他們協助，在越南、印尼跟泰國設立新廠房。由於貿易戰的緣故，他們的業績也增加，今年收益預期可達到去年的2倍。

台灣在越南商會主席許玉林受訪時也表示，雖然台商對於加徵25%關稅沒有太多心理準備，不過他們還是積極布局越南跟台灣，而且台商普遍認為加徵關稅的影響不會像想像中這麼嚴重，因為遲早都要撤出中國，而且他們在這些地方的投資規模也比在中國時大，也可以順便進行產業升級。

《彭博社》也提到，雖然美國想透過加徵中國關稅讓廠商回流，不過基於中國鞋子市場需求仍高與成本的考量下，廠商外移的優先選擇也不會是美國，而是靠近中國市場的東南亞國家，因此川普發動關稅戰的效果仍受到許多質疑。

【更多精采內容，詳見 】