華為控美國霸凌 尋求歐洲支援

2019-05-22 12:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合21日電



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中國電信巨擘華為(Huawei)譴責美國採取的行動如同「霸凌」，目前已在歐洲尋求支援；據悉，川普政府的制裁計畫已醞釀數月，擔憂影響美中貿易談判而推遲，在10日協商破局後才採取行動；美中談判陷入僵局後，尚未排訂協商日程，但中國駐美大使崔天凱21日說，北京已準備好與華府繼續磋商。

另外，紐約時報21日報導，川普政府考慮限制中國視頻監控企業購買美國科技的能力，可能將杭州海康威視公司列入黑名單；這將是川普政府首度懲處參與監控且大舉拘禁維吾爾族人的中國企業，可能加劇美中貿易戰緊張情勢。

華為21日在英國倫敦舉行旗下子公司「榮耀」(Honor)的新機發表會，發表會早在美國將華為列入商務部黑名單前排定；美國施壓華為讓這場發表會聚焦歐洲成為華府與華為衝突的主戰場。

歐洲是華為最重要的海外市場之一，也是華為成長最快速的地區；儘管華為長期遭美國抵制，但許多歐洲國家，包括美國盟友欣然接受華為的電子通訊設備，顧客也用華為手機。

美方指控華為易屈服北京當局的要求，監控或干預外國網路；華為呼籲歐洲國家抵抗華府阻撓華為拓展5G設備的努力，澄清沒有義務履行中國政府的要求，也從未替任何政府監控。

華為表示，該公司每年向歐洲採購至少60億元商品，投入大量資金合作研究並雇用大量當地勞工；華為在歐洲地區的員工有70%為歐洲人。

歐洲謹慎應對跨大西洋緊張情勢，避免遭美中貿易戰的「流彈」波及；歐美公認北京的國家資本主義為挑戰，但雙方仍就貿易持續磋商；法國、德國等歐洲領袖迄今不願加入華府在西方市場孤立華為之列。

川普總統對價值2000億元的中國貨加稅，並將華為列入黑名單，影響Google、英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)等產業；商務部20日公告90天寬限期，讓華為手機用戶和電訊供應商得以調整；中國當局矢言報復。

政府消息人士透露，川普數月前就打算將華為列入黑名單，甚至列入經濟制裁，但考量恐影響貿易談判而暫緩，10日協商破局後迅速實施。

上一輪談判結束後，美中雙方未安排高階談判代表進一步協商；崔天凱21日受訪時說：「中國仍舊準備好持續與我們同僚進行談判，以達成協議，我方大門依舊敞開。」