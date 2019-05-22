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中美貿戰砲灰？「冰與火之歌」大結局 中國因這理由未播出

2019-05-22 13:38世界日報 中國新聞組／北京22日電

「冰與火之歌」20日在世界各地同步播出完結篇，但港媒披露，在中國卻未能如期上演。...
「冰與火之歌」20日在世界各地同步播出完結篇，但港媒披露，在中國卻未能如期上演。圖／HBO提供
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中美貿易戰升溫之際，全球熱播的美劇「冰與火之歌：權力遊戲」成為受害者之一。「冰與火之歌」20日在世界各地同步播出完結篇，但港媒披露，在中國卻未能如期上演。騰訊影片在播出前一小時前突然宣布，因「傳輸問題」未能播出大結局，但未公布具體播出時間。

華爾街日報報導，HBO發言人表示，網路傳播沒有出現任何問題，但因中美貿易戰，北京當局限制騰訊播放「冰與火」大結局。

報導指出，觀眾無法觀看「冰與火」大結局已足見中美貿易戰對日常生活的影響，但相比其他影響，可算是微不足道。

另據BBC中文網報導，「冰與火之歌」播出九年，終步向大結局。騰訊自2014年向HBO買下「冰與火之歌」的版權，成為中國唯一獲授權播放平台。從第七季起，更是與美國同步更新，實現「零時差」同步播出。

「冰與火之歌」在中國十分受歡迎。「冰與火之歌」的最新一季在騰訊觀看次數逾5.5億次，全集的觀看次數為12.5億。有不少騰訊用戶為此特意購買騰訊影片的VIP服務，每月收費20元人民幣(約2.88美元)，或每年收費198元。

據報導，根據中國互聯網海外影視劇的管理規定，針對引進劇有「數量限制、內容要求、先審後播、統一登記」四項要求。也就是說，騰訊在第八季開播前，應該已經備好相關內容，全部送審且得到許可。

如今中國無法播出大結局，觸怒了很多用戶。「這也是貿易戰的一部分嗎？」、「難道接下來是中美斷網嗎」、「為了讓大家多續一個月會員嗎？吃相真難看。」在「騰訊美劇」官方微博宣布大結局延播公告的下方，最熱門評論這樣寫道。憤怒的網友攻占了騰訊多個微博帳號及留言平台，表達自己的不滿。

央視連6天播抗美片

另外，中美貿易戰惡化，貿易戰一路延燒到電影台。央視自16日起已連續6天在黃金時段臨時改播「抗美援朝」軍事片，包括「英雄兒女」、「上甘嶺」等。據央視電影頻道官方微博「CCTV6電影頻道」21日消息，當晚電影頻道將播出「長空比翼」。

北京貿易戰

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