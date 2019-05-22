中美貿易戰/愛國就用華為？任正非：勿炒作民族英雄

2019-05-22 13:40 世界日報 中國新聞組／北京22日電



擷自央視新聞微信 分享 facebook

華為遭美國封殺後，中國官方媒體的微博上出現許多網民留言，號召「愛國就用華為」。華為創辦人任正非21日接受中國媒體聯訪時表示，目前對華為有兩種情緒，一種是鮮明的愛國主義支持華為，一種是華為綁架了全社會愛國情，「不能說用華為產品就愛國，不用就不愛國。」不要把他炒作成為一個民族英雄。

任正非並在接受央視專訪時指出，他感謝美國公司、市場，是美國教會了華為在成長過程中一步步如何長大，如何走路，如何去使用來自海外先進的元器件，他甚至說谷歌是偉大的公司。央視報導形容任正非在遭受如此打壓的情況下仍感謝對手，「這是他的和氣」。

綜合報導指出，任正非受訪表示，「不能說用華為產品就愛國，不用就不愛國」、「華為只是一個商品，如果你喜歡，那你用，不喜歡就不要用，不要和政治掛上鉤，千萬不能煽動民族主義。」

任正非並表示，希望大家可以平心靜氣觀察支持，用一種真正的力量去支持他，讓華為成為一個真正強大的中國企業。

綜合報導表示，任正非說，之前認為美國兩年後才會針對華為，但女兒被捕事件，讓他意識到這個時間提前來到。「（這件事）就是想影響我的意志，但女兒說她有長期思想備，這也緩解了我很大的壓力。」

他表示，他這輩子最對不起的就是自己的小孩，因創業時太忙，與她們溝通時間少，年輕時公司處於生存的垂死掙扎中，經常幾個月很少與小孩有往來，「我虧欠她們」、「我們犧牲了個人、家庭，是我們為了一個理想，在最高點上，我們和美國有衝突，但最終還是要一起為人類做貢獻。」

BBC中文網報導，有香港和台灣媒體解讀任正非這番談話意在「提振士氣」，試圖淡化外界描寫華為所面對的挑戰。