華郵：宣傳愛國愛黨 中國擬對美國長期抗戰

2019-05-22 13:41 世界日報 中國新聞組／北京22日電



美中貿易戰僵局待解，中國卻似已準備長期抗戰，在宣傳上透過電影、新聞報導、評論等多管齊下，利用各類愛國愛黨、同仇敵愾的英雄歷史主題，企圖激發民眾團結戰鬥的意志。

華盛頓郵報報導，中國國家主席習近平20日在副總理、對美貿易談判中方首席代表劉鶴陪同下，赴江西省巡查，並給當地的1934年紅軍長征出發紀念碑獻上花籃。

在此之前，央視CCTV6電影頻道臨時取消原訂播出的節目，並自16日起連續數晚在黃金時段改播「抗美援朝」軍事片。央視稱，此舉是藉電影呼應時事。

官媒環球時報20日一篇評論文章則指出，貿易戰讓許多中國人憶起1950年代的韓戰，當時南北韓雙方一面談停火，一面持續交戰，因此中國民眾對「邊打邊談」記憶猶新，也意識到中美貿易「摩擦」將「不會很快結束」。

芝加哥大學政治學教授楊大利指出，這類宣傳都有目的，心理層次的影響非常重要，「中方想被視為挺身而出對抗美國的一方，他們必須擺出強悍姿態」。

楊大利提醒，1990年代，CCTV6電影頻道就播放不少與中國長年盟友南斯拉夫有關的影片。當1999年發生中國駐貝爾格勒大使館遭美國軍機轟炸事件，中國學生們就受到相關電影的鼓舞，上街抗議、蛋洗美國駐北京大使館。

不過，民氣或許可用，卻也得謹慎操作。兩周後就是六四天安門事件30周年。民心高亢之餘，如何不擦槍走火，演變成難以控制的街頭愛國行動，是北京當局此刻重要課題。目前網路言論管制已進一步緊縮。

儘管如此，近日中國官媒的反美宣傳似仍如火如荼進行，不難發現諸如「願談則談，要打便打」、「奉陪到底」等看來戰鬥意志旺盛的言論。

前中國商務部副部長魏建國曾說，中國不但有決心，也有意願打持久戰。他日前向香港南華早報表示，中國不但有能力如功夫大師般回應美國的伎倆，還是個有經驗的拳擊手，可在最後關頭給對方「致命一擊」。