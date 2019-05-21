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川普揮刀華為 法國：仍鎖定2020推出5G商用服務

2019-05-21 22:55中央社 巴黎21日綜合外電報導

中國電信設備大廠華為（Huawei）因美國總統川普祭出制裁而陷入困境，恐使部分電信商更改供應商，但法國電信監管單位Arcep今天表示，法國將依計畫在2020年推出5G行動服務。

Arcep主管索里亞諾（Sebastien Soriano）在巴黎告訴記者和分析師，「在我看來，衝擊有限」；他並說，法國電信商在主要城市的網絡布建，無人僅仰賴華為設備。

索里亞諾重申，「我們鎖定在2020年推出5G商用服務」，Arcep將會寬容對待決定變更設備供應商的廠商。

法國巴黎川普

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