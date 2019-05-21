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整理包／華為Google殘酷分手！完整爭議影響一次看

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎？」

傷人自傷！川普打華為美供應鏈受重傷

2019-05-21 14:02世界日報 編譯黃秀媛／綜合20日電

美國公司去年向中國科技業巨擘華為銷售估計總值110億元的組件，而川普總統對華為施行嚴厲制裁，可能使這些形成華為供應鏈的美國公司遭受沈重打擊。

川普的行政命令，規定美國科技業必須獲得特別許可，才能把產品賣給華為。

美國晶片業的英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)和賽靈思(Xilinx)都表示，將停止運貨給華為，谷歌(Google)也宣布中止與華為合作，使華為產品將無法使用安卓(Android)作業系統的重要服務。

終端科技公司(Endpoint Technologies Associates)創辦人凱伊說，華府的禁令可能促使華為和其他中國公司，加速發展自己的微處理器和其他組件，更急遽放棄美國供應商。

Techsponential研究公司創辦人葛林嘉特說，美國在全球供應鍊占有很大的分量，而禁止賣產品給華為可能影響美國很多大大小小的公司，包括製造智慧手機流行的Gorilla玻璃的康寧公司 (Corning)，以及為手機製造影音軟體的杜比公司(Dolby)。

他說，如華為引發長期危機，蘋果電腦也會遭殃，因為蘋果約有17%營收來自中國，如果中國出現對蘋果的反彈浪潮，更可能造成長期損害。

Moor洞察和策略公司創辦人莫海德認為美國公司短期內受到的影響有限，尤其Intel、Google或英偉達 (Nvidian)對華為的生意，都不超過它們營收的3%。

科技分析研究公司(Technalysis Research)創辦人歐唐納說，真正的風險在於華為和其他中國公司可能加強自己研發軟體和硬體，以擺脫矽谷的牽制。

他說，較長期的問題在於華為會不會自行發展蘋果和安卓之外的第三種手機平台，因為中國已在發展自己的科技基礎設施，如中國另外建立自己的網路將很不得了。

川普矽谷華為

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