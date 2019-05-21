谷歌斷開華為 三星趁機搶占5G市場大餅

2019-05-21 14:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合20日電



受商務部禁令影響，谷歌(Google)昨日宣布將停止提供中國手機大廠「華為」的Android(安卓)作業系統和熱門應用程式更新，衝擊全球市場；華為可能失去全球第二大手機製造商地位，南韓三星(Samsung)趁機搶占5G市場。

川普總統16日基於國安考量，將華為列入商務部的貿易黑名單；華府此舉部分歸因於美中貿易戰，卻也反映全球經濟和科技主導地位之爭。

不過，商務部20日宣布有條件放寬華為部分禁令90天，顯示此禁令可能造成意料之外的深遠影響；商務部將允許華為購買美國商品，用以維持現有的網路，並對既有的華為裝置提供軟體更新；不過，華為仍被禁止購買美國零件，和用以製造新產品的組件，這些組件需要執照許可但執照很可能遭駁回。

Google改口表示，將持續支援既有華為智慧手機，但未來的裝置將不會搭載旗艦應用程式，如地圖、Gmail和搜尋引擎，只會有基本服務。

市場數據追蹤公司顧能(Gartner)統計，華為2018年共賣出近2億300萬支手機，較2017年的1億5000萬支躍增；華為已取代蘋果公司(Apple)，躋身全球第二大手機廠，威脅三星的龍頭地位。

南韓「朝鮮日報」(Chosun Il-bo)英文網報導，美國近來頻頻打壓華為，而三星是華為之外，世上唯一擁有5G設備和手機的公司；日本希望明年舉辦奧運時，能推出完整的5G服務，而三星正好是東京奧運官方贊助夥伴之一。

三星實際控制人、三星電子副會長李在鎔15日起訪日拜會日本兩大電信公司NTT DoCoMo和KDDI高層，討論5G商轉計畫，希望搶下日本5G市場。

日本四大電信公司分配到5G頻譜，但業者向政府反映，不想用華為設備，以免得罪美國；三星從中看到契機，去年與日本電氣(NEC)簽署共同研發5G技術協定。