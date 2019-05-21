中國蒜加關稅 加州蒜農開心

許多人都認為中美貿易戰會兩敗俱傷，北加灣區卻有一家公司得以因此喘口氣，那就是全美最大的商用大蒜農，位於吉爾洛（Gilroy）的克里斯多福農場（Christopher Ranch），川普總統5月一宣布對中國大蒜和其他商品徵收25%的關稅，農場副總克里斯多福（Ken Christopher）立刻手舞足蹈。

美國蒜農多年來一直在與中國產品對抗。克里斯多福農場鼎盛時期是在1993年，種了1億磅大蒜。沒想到中國大蒜很快就像潮水般湧來，一直等到現在，公司產量才再度站上1億磅。

與此同時，美國蒜農的數量也由1990年代的12個商業大蒜農場，減到今天的三個。克里斯多福估計，美國有三成的大蒜來自中國，三成是他家的農場生產的。

川普總統去年9月就對中國大蒜徵收10%關稅，對美國蒜農確有幫助。這回加徵25%的關稅，讓美國蒜農雀躍。

克里斯多福農場有1100名員工，是「世界大蒜之都」吉爾洛最大的雇主，所產大蒜90%都留在美國市場，對墨西哥、加拿大和日本等國家的出口數量有限。

克里斯多福說，在9月實施10%關稅之前，中國大蒜每箱售價15至20元，而加州大蒜每箱約50至60元。 現在徵收25%的關稅，中國大蒜每箱40至45元。不過舊金山知名大蒜主題餐廳「臭玫瑰」(The Stinking Rose)卻只買加州蒜，認為其味道最可靠。