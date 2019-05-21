【貿易戰影響】南加外資成長減緩 日本外商數量最多

2019-05-21 13:54 世界日報 編譯組／綜合報導



洛杉磯世界貿易中心（World Trade Center Los Angeles）外國直接投資（Foreign Direct Investment）研究，日前公布最新報告顯示，南加州外資依然強勁，但中美貿易戰帶來的經濟不穩定性，已造成外資成長減緩。其中日本是在南加投資最多的外商，擁有2407家企業，與兩年前相比，雇用員工人數下降6.3%，達8萬1751人。

報告指出，2018年南加州外資企業共遍布25個國家，成立1萬305家公司，比2016年增長3.4%，總就業人數為42萬5579人，較2016年下降3.1%。這些企業共雇42萬5579名勞工，占該區總就業人口的5.4%，這些勞工的工資約310億元。

此外，與2017年相比，零售相關外資企業減少3208個工位，製造業相關外資企業減少3100個工作。運輸、倉儲、物流方面則減少1581個工作。

另方面，與訊息相關聯的外資企業，則增加3584個就業機會，參與休閒相關的外資，增加2300個工作。建築和批發相關企業也分別增加580與553個工作。

洛杉磯縣2018年共擁有4818家外資企業，是其他縣兩倍以上，橙縣有2004家外資企業排名第二，緊接的是聖伯納汀諾縣830家，河濱縣633家與范杜拉縣395家。

世界貿易中心主席張鴻泉（Stephen Cheung）說，近期的中美貿易戰，影響全球決策者。由於美國與中國影響存在直接關聯，這並不是什麼新鮮事，但已動搖製造商與投資者信心。而且關稅會影響國家間的貨物流動，導致業務減少與投資減少。

日本去年在南加州擁有2407家外資企業，是外資企業最多的國家，比2016年下降2.4%。與兩年前相比就業人數下降6.3%，達8萬1751人，平均年薪7萬5665元。

排名第二的是英國，去年有1281家外企，較2016年增加12.2%。提供6萬4993工作，較2016年下降5%。平均年薪6萬6895元。

第三名為法國，去年有967家公司，較2016年增加40.3%，4萬4611個職位，較2016年增長24%。平均工資年薪7萬2193元。

第四名的加拿大，去年在南加州成立895家公司，較2016年增長4.3%，4萬2714個職位，較2016年增長7.3%。平均年薪7萬7211元。

第五名為德國，去年有837家公司，較2016年下降2.4%，2萬7449個職位，較2016年下降19.6%。平均年薪為6萬8226元。

其他還包括愛爾蘭，去年就業機會下降20.9%，公司數量下降20.7%。荷蘭外資在南加州就業岡位，去年下降21.5%，公司數量下降8.1%。而盧森堡外資企業就業人數，去年下降53.5%，企業數量下降62.7%。

房地產管理公司指出，外資企業被南加州吸引的原因有很多，包括健康的商業房地產基本面，強勁人口統計數據，人口密度增長、家庭收入增長等。