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中國留學畢業生 淡定看去留

2019-05-21 13:51世界日報 記者張宏／洛杉磯報導

5月畢業季，中國留學生對去還是留，似乎日益平常心；洛杉磯加州州立大學（Cal State LA）20日舉辦藝術與文學學院（Arts and Letters）畢業典禮，不乏來自中國的留學生，他們對是否能留在美國，並沒有表現出過分焦慮，而以平常心對待。

洛杉磯州大20日校園洋溢著畢業的喧囂和歡樂，四處可見出售畢業生禮品花環的攤位，身穿黑色畢業禮服的畢業生，及為他們慶祝的親朋們，在學校各個角落拍照留念。有些學習藝術的畢業生在畢業禮帽上，放著各種DIY的粉色羽毛、塗鴉、LED燈，表達畢業的喜悅和自己的個性。

在這些畢業生中有不少中國留學生，來自江蘇的秦小姐在草坪上和朋友合影。她說，她的父母沒有來觀禮，但不影響她畢業的喜悅，她現在找到一家廣告公司實習工作，雖然尚不知道未來是否能抽中工作簽證，但她覺得這不是最重要的。即使不能拿到工作簽證，利用選擇性實習培訓計畫（OPT）積累一年工作經驗，也是不錯的選擇。不需要為了身分去委屈自己，回中國一樣有發展。

音樂系的孫同學表示，有一技之長，在哪裡都可以養活自己，不一定留在美國，現在中美關係緊張，與其留在美國做少數族裔，還不如回自己的主場。在中國無論是教別人彈鋼琴，或去考樂團都可以，她對這種事情比較「佛系」。

來自上海的舒小姐，手裡拿著畢業的紙牌在拍照，她說，她是轉學過來，在這裡讀了兩年媒體專業，她想留在美國積累一些工作經驗，但是身分是個大問題，身邊那些無需擔心身分的同學，可以選擇自由業，但是她不行。她打算試著找工作申請工作簽證，如果不行，回中國也可以。

洛杉磯州大校長William A. Covino表示，恭喜今年的畢業生，他們是未來的創造者，帶著知識和在校經歷離開學校，開始新的人生，學校有數十萬校友作大家的堅強後盾，他們中有國會議員也有企業CEO，希望大家能記住老師的諄諄教誨，及朋友們的幫助，學校會以他們為榮。

畢業季，華人留學生去留很淡定 張宏
畢業季，華人留學生去留很淡定 張宏
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洛杉磯留學生

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