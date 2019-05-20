川普：在我任內 絕不容許中國超越美國成全球一哥

2019-05-20 19:54 香港01 記者張偉倫／報導



美國總統川普。美聯社 分享 facebook 美國總統川普自本月初起，對中國政府及企業立場日強硬，更不時在《Twitter》上發表態度強硬的推文。他在接受《霍士新聞》訪問時更明言，絕不容許在其任內，中國會超越美國成為世界第一大超級強國。

他在訪問內指出，就美國與中國進行貿易戰感到相當高興，並表示美國政府已從中取得數以十億美元計收益，又指出中國的情況可美國強勁。

川普又指出目前中國經濟並非太強勁，並表示現時美國經濟強勁，而中國正留意美國，以及想超越美國。若當年由希拉莉任總統，當她落台之時，中國經濟規模便會超越美國，可是現時中國難以收窄與美國之間的距離。

滙豐預料至2030年 中國經濟規模超越美國

川普強調，中國希望超越美國成為世界一哥，可是這種情況不會在其任內發生。

至於中國在經濟規模會否超越美國？據滙豐的經濟師預測，至2030年時中國經濟規模將達到26萬億美元，屆時美國經濟規模為25.2萬億美元。

國際貨幣基金會（IMF）在去年曾預測，在2030年時中國會成為全球最大經濟體。

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文章授權轉載自《香港01》