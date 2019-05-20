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蘋果成陸報復目標？ 分析師：相信庫克能處理

2019-05-20 15:47世界日報 編譯組／矽谷電

蘋果執行長庫克。 美聯社
蘋果執行長庫克。 美聯社
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川普政府日前宣布的「華為禁令」，商業部將華為放入「實體名單」(Entity List)之中，意即禁止美國科技公司將零組件賣給華為，除非事先得到政府同意。這項禁今可能引起中國的報復反擊，而中國反擊的對象可能是美國的科技公司，特別是與中國有密切來往的蘋果；如果蘋果成為中國報復的對象，蘋果可能受到空前的重擊。

今年第一季，蘋果產品在中國的銷售收入達103億，占蘋果全部季度收入的20%；華爾街分析師估計，蘋果今秋推出的iPhone新機可在中國創造超過20%以上的收入。因此，如果蘋果成為中國的報復對象，蘋果超過20%的收入可能受到威脅。

占蘋果收入60%的iPhone都在中國組裝，然後再運回美國銷售；另外，iPhone需要大量零件供應商供貨，包括了不少美國零件供應商，這些零件商將零件過到中國，讓iPhone得以在中國組裝。這種全球式的供應鍊，以組裝後再運回美國銷售的模式，正好卡在美中貿易戰中間，現在再加上華為禁令，使蘋果陷入危險。

分析師估計，單是川普的新增關稅，就會讓iPhone所需的鋰離子電池和部分零件增加成本2%至3%。

不過，Wedbush的著名分析師艾夫斯(Dan Ives)16日說，蘋果的投資者暫時無須太擔心，至少在6月底G-20峰會在日本舉行前，大家無須太擔心，因為屆時川普和習近平將會面，事件可能會有變化。

艾夫斯說，蘋果執行長庫克與川普交好，又在中國有斡旋能力，他有可能讓蘋果化險為夷。艾夫斯仍將蘋果的目標股價訂為235元，即超過16日蘋果收市價22%。

貿易戰川普蘋果

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