親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華為手機不能用google電郵、地圖 用戶4招應變

摩爾預測：中國年底會低頭 川普將贏貿易戰

2019-05-20 16:19世界日報 編譯孫梁╱綜合19日電

摩爾預測川普將勝出美中貿易戰。 美聯社
摩爾預測川普將勝出美中貿易戰。 美聯社
分享

保守派經濟學家摩爾(Stephen Moore)19日預測，在美國與中國的貿易戰中，最終獲勝的將是川普總統。

被提名為聯準會理事但因面臨醜聞報導而宣布退出的摩爾說：「我認為，中國到今年底將會妥協，他們低估了川普。屆時美國將與中國達成貿易協議，從而結束中國強加給我們的不公平貿易行為。」

摩爾是在電台脫口秀節目做出上述表示的。他認為，與中國的貿易戰是「我們時代的史詩級戰役，也是一場新冷戰。」他說，中國竊取美國企業的技術和從事不公平的貿易，是試圖顛覆美國在全球的經濟領導地位。他表示，川普對中國的反擊是正確的。

摩爾說：「就像川普總統說的，中國不再是一個窮國，不再是第三世界國家，而是全球第二大經濟體，中國必須遵守規則。」

摩爾表示，中國反悔承諾是對美國2020年的選舉下注，他們認為，如果是民主黨總統勝選，對中國將不會像川普一樣蠻橫。但川普對中國產品加稅，中國將為讓他們的賭注付出經濟代價。

摩爾說：「中國可能認為，美國在未來18個月將受到沉重打擊，他們希望白登當選總統。但白登是和平主義者，也是中國的辯護士，因此中國是希望與白登一類的人達成協議。」

在中國反悔貿易協議的最初承諾後，川普宣布把中國2000億元進口品的關稅從10%提高到25%。

在有報導說，摩爾對婦女參加體育表示不屑一顧，以及在支付養育費的爭議上被認為藐視法院後，他今年5月2日要求撤回對他出任連準會理事的提名。

川普貿易戰

相關新聞

貿易是美中關係「定海神針」 專家：台灣、南海恐掀波

2019-05-20 16:05

蘋果成陸報復目標？ 分析師：相信庫克能處理

2019-05-20 15:47

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

依賴中國留學生 美國高教業受貿易戰衝擊

2019-05-20 17:25

OECD警告貿易戰已遏殺復甦 可能再下修經濟成長

2019-05-20 16:58

貿易戰首當其衝 「愛國農民」勒緊腰帶挺川普

2019-05-20 15:34

川普：絕不簽「五五均勢」貿易協定 ！須更有利美國

2019-05-20 14:13

沈富雄：即使無川普 中美貿易失衡終須一戰

2019-05-20 12:13

「砍斷腿又送拐杖」貿易戰逼瘋這群人！120億美元補貼變80億...白宮記者揭血淋淋真相

2019-05-20 11:47

人民日報：美國極限施壓註定無用

2019-05-20 11:23

谷歌暫停合作 陸媒稱 華為早備妥自主作業系統應變

2019-05-20 11:09

馬紹章：美中台戰略三角 2觀察重點

2019-05-20 10:34

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

2019-05-20 00:50

中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29

華為遭封殺 任正非：不排除撤出美市場

2019-05-20 00:28

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

貿易戰燒到客廳！央視連播多日抗美劇 今再播冰血長津湖

2019-05-19 17:27

美擬核發90日許可證 開放華為採購零組件

2019-05-18 23:42

貿易戰歹戲拖棚 美股有壓

2019-05-18 23:42

陸方強硬 貿易戰難降溫

2019-05-18 01:09

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:52

美下禁售令 任正非：可能撤出美國

2019-05-20 00:49
看更多

熱門文章

震撼！谷歌終止與華為合作 新手機不能使用Gmail、谷歌地圖

2019-05-20 07:47

影／石砸象寶寶遭暴怒母象踩死 網轟活該

2019-05-19 18:17

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

2019-05-20 00:50

影／「畢業生學貸我全包！」美富商畢業演說宣布慨捐12.5億

2019-05-20 10:40

天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-20 06:48

客人是神？日本待客「太有禮」業界掀革命

2019-05-19 20:18

川普：絕不簽「五五均勢」貿易協定 ！須更有利美國

2019-05-20 14:13

科系決定學貸還款速度！英語系最久、這系最吃香...美大學用這招對抗新鮮人負債危機

2019-05-20 12:05

形同斷絕生路！美國多家科技業者陸續切斷對華為供貨

2019-05-20 12:03

「砍斷腿又送拐杖」貿易戰逼瘋這群人！120億美元補貼變80億...白宮記者揭血淋淋真相

2019-05-20 11:47

川普嚴厲警告 伊朗若想打仗將被毀滅

2019-05-20 05:59

埃及吉薩金字塔附近發生爆炸 炸到觀光巴士17傷

2019-05-19 22:24

Godiva台裔CEO 以星巴克為師

2019-05-20 00:35

美伊又緊張！火箭擊巴格達 川普怒：想打仗就毀滅你

2019-05-20 10:41

沈富雄：即使無川普 中美貿易失衡終須一戰

2019-05-20 12:13

波灣緊張升溫 沙烏地召集阿拉伯國家開緊急峰會

2019-05-19 22:16

谷歌暫停合作 陸媒稱 華為早備妥自主作業系統應變

2019-05-20 11:09

貿易是美中關係「定海神針」 專家：台灣、南海恐掀波

2019-05-20 16:05

箱根山地震活動增加 火山噴發警戒升級

2019-05-19 20:26

英王室1年內第3場婚禮 女王現身溫莎城堡觀禮

2019-05-19 19:44

低油價有夠傷！沙國鬧錢荒 開徵電子菸與含糖飲料稅

2019-05-19 22:02

奧地利爆「通俄門」 政府垮台重選

2019-05-20 00:36

美下禁售令 任正非：可能撤出美國

2019-05-20 00:49

摩爾預測：中國年底會低頭 川普將贏貿易戰

2019-05-20 16:19

南海不平靜！ 美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島

2019-05-20 13:30

日本衝地方經濟 推「城泊」觀光

2019-05-20 01:15

華為遭封殺 任正非：不排除撤出美市場

2019-05-20 00:28

澳大選結果凸顯經濟優先！紐時：不利全球對抗氣候變遷

2019-05-19 23:01

紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報

2019-05-20 11:02

魚皮造陰道 全球首名變性人接受手術：「第一次覺得像個真女人」

2019-05-20 11:00

沙國可樂 價格翻倍

2019-05-20 00:17

蘋果成陸報復目標？ 分析師：相信庫克能處理

2019-05-20 15:47

OPEC+減產策略 兩劇本修正

2019-05-20 00:32

澳洲大選爆冷「氣候不敵民生」 分析家大驚

2019-05-20 00:36

中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29

影／黃背心之外 法國戴高樂機場出現黑背心占航廈！

2019-05-20 08:11

越南新創AI英語教學 錢景亮

2019-05-20 00:35

零組件斷貨衝擊 大中華區「華為概念股」跌得很慘

2019-05-20 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top