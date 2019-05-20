摩爾預測：中國年底會低頭 川普將贏貿易戰

2019-05-20 16:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合19日電



摩爾預測川普將勝出美中貿易戰。 美聯社 分享 facebook

保守派經濟學家摩爾(Stephen Moore)19日預測，在美國與中國的貿易戰中，最終獲勝的將是川普總統。

被提名為聯準會理事但因面臨醜聞報導而宣布退出的摩爾說：「我認為，中國到今年底將會妥協，他們低估了川普。屆時美國將與中國達成貿易協議，從而結束中國強加給我們的不公平貿易行為。」

摩爾是在電台脫口秀節目做出上述表示的。他認為，與中國的貿易戰是「我們時代的史詩級戰役，也是一場新冷戰。」他說，中國竊取美國企業的技術和從事不公平的貿易，是試圖顛覆美國在全球的經濟領導地位。他表示，川普對中國的反擊是正確的。

摩爾說：「就像川普總統說的，中國不再是一個窮國，不再是第三世界國家，而是全球第二大經濟體，中國必須遵守規則。」

摩爾表示，中國反悔承諾是對美國2020年的選舉下注，他們認為，如果是民主黨總統勝選，對中國將不會像川普一樣蠻橫。但川普對中國產品加稅，中國將為讓他們的賭注付出經濟代價。

摩爾說：「中國可能認為，美國在未來18個月將受到沉重打擊，他們希望白登當選總統。但白登是和平主義者，也是中國的辯護士，因此中國是希望與白登一類的人達成協議。」

在中國反悔貿易協議的最初承諾後，川普宣布把中國2000億元進口品的關稅從10%提高到25%。

在有報導說，摩爾對婦女參加體育表示不屑一顧，以及在支付養育費的爭議上被認為藐視法院後，他今年5月2日要求撤回對他出任連準會理事的提名。