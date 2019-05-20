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貿易是美中關係「定海神針」 專家：台灣、南海恐掀波

2019-05-20 16:05世界日報 編譯陳韻涵╱綜合19日電

專家認為，川普發起美中貿易戰，恐影響經濟以外領域的兩國平衡。 美聯社
專家認為，川普發起美中貿易戰，恐影響經濟以外領域的兩國平衡。 美聯社
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美國多年來仰仗與中國相互依賴的貿易關係，作為穩定美中關係的力量；前財政部長鮑森(Hank Paulson)曾形容，商業是美中關係的壓艙石；但在川普總統升高貿易戰之際，眾人理解好景不再，美中緊張情勢可能超越貿易範疇，衝擊台灣和南海等相關領域。

美國企業研究所(American Enterprise Institute)研究員庫伯(Zack Cooper)說：「人們開始討論，美國正在或已經失去壓艙石。」

曾任職於前總統小布希政府的庫伯說：「當前挑戰並非選民所嚮，盼在貿易衝突、國安與人權考量之下，保護雙邊關係。」

華盛頓郵報(WP)報導，美軍關切中國持續壯大武力，人權團體憂心中國利用監控軟體並再教育穆斯林；曾推崇中國的部分美企領袖如今倡議較和緩的立場，聲稱驚駭目睹竊取智慧財產權、要求與中國企業合作等不公平舉措。

許多美國人受到川普2016年大選主軸的影響，認為中國並未公平競爭，華府扭轉平衡的時候到了。

川普聚焦貿易，對中國數十億元商品施加25%關稅，行政團隊也對國安採取強硬措施；五角大廈的國防策略為強權競爭(Great Power competition)，避免中國取得強大軍事優勢。

川普15日把中國電信巨擘「華為」納入商務部的出口管制實體清單，讓中國企業更難與任何美國企業做生意；商務部指出，華為「涉及與美國國安或外國政策利益相左的活動」；華為爭議顯示，華府整合經濟和國安考量。

華府智庫「新美國安全中心」(CNAS)主任拉納(Ely Ratner)說，「美國對中國加稅的用意在施壓中方開放市場，並強化美中關係。」

曾任前副總統白登顧問的拉納說，「其他人視美中經濟相互依賴為脆弱且有待解決的問題，(貿易戰的)目標是更互惠亦或較不相互依賴的經濟關係？」

他說，貿易談判的挫折可能擴大至國安層面，如美軍會在加強在南海展現武力。

國安川普美中關係

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