貿易戰首當其衝 「愛國農民」勒緊腰帶挺川普

2019-05-20 15:34 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



儘管美中貿易戰開打，但美中地區農民仍繼續支持川普總統對中國的強硬貿易政策，沒有退縮。圖為農夫巴杜爾在農地工作。 美聯社 分享 facebook

連續幾年來，愛阿華州農民巴杜爾(Tim Bardole)承受著農作物售價低落，成本開銷卻節節高漲的挑戰。他的因應之道是縮減農藥、殺蟲劑的使用，農具機械損壞只能盡量修，不敢添購新器材。川普總統與中國的貿易大戰全面開火之後，巴杜爾的窘境猶如雪上加霜。

巴杜爾拿出僅剩的身家財產投資肉豬，希望肉品業的表現至少能比農作物略強一些。不過，一年之後，美中貿易僵局未解，大豆價格更創下10年新低，但巴杜爾說，現在對川普的支持，比2016年為川普投下一票時，更為堅定不移。

巴杜爾說，雖然感覺上美國農民是美中貿易大戰當中首當其衝的夾心餅，但川普「看起來真的是為農民而奮戰不懈。」

川普能在2016年總統大選勝出，取得農村地區美國民眾支持是致勝關鍵。他在競選期間向農民承諾，未來面對中國時將發揮他的生意頭腦與厲害的談判技巧，終止多年來讓美國農民受害的貿易不公。

到目前為止，美國貿易大戰一拖再拖，原本已經處於掙扎狀態的美國農業更顯艱困。然而，從政治角度看來，如此局面似乎沒有讓川普必須因此付出代價。

面對2020年的連任選舉，如果川普可以跟中國談出更有利的協議，自然會有加分效果，但如果沒能達成協議，但看起來一直為著美國農民爭取利益，對川普來說則不會造成嚴重失分。微妙的政治算計，川普早就心知肚明，明白必須穩穩抓住愛阿華州、威斯康辛等農業大州，並且設法讓明尼蘇達州等其他州能夠翻盤。

有線電視新聞網(CNN)與「第摩因紀事報」(Des Moines Register)在今年3月聯合進行的民調統計顯示，愛阿華州共和黨籍的登記選民當中，81%對於川普施政表示肯定，82%對川普有好感，這個數字比2018年12月增加5%，表示將投票支持川普連任的共和黨籍的登記選民更高達三分之二。