中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



中共外交部長王毅在與美國務卿龐培歐通電話後，敦促美方恪守一個中國原則。（歐新社資料照片） 分享 facebook

中共國務委員、外交部長王毅十八日與美國務卿龐培歐通電話，這也是在中美第十一輪經貿談判不歡而散之後，雙方外交部門高層官員的首次接觸。中美雙方通話結束之後，各自發布了通稿，闡述了兩位官員在通話中談及的內容，不過，分析認為，中美之間的通稿內容存有不小反差，顯示雙方仍存在許多分歧。

中共外交部官網十八日晚間公布王毅與龐培歐通話的中方新聞稿，新聞稿通篇描述王毅談及華為事件、中美貿易摩擦、涉台以及國際地區情勢等議題，提及龐培歐的部分僅一句「龐培歐通報美方對伊朗問題形勢最新發展的看法」。

根據官網，王毅表示，美方近段時間在多個方面採取損害中方利益的言行，包括通過政治手段打壓中國企業的正常經營，中方對此堅決反對，「我們敦促美方不要走得太遠了」，應當盡快改弦更張，避免中美關係受到進一步損害。

王毅指出，中方一貫主張並願意通過談判磋商解決經貿分歧，但談判應當是平等的，在任何談判中，中方都必須維護國家的正當利益，響應人民的普遍呼聲，捍衛國際關係基本準則。

另一方面，王毅並強調，中方已就近來美涉台消極言行表明堅決反對的立場，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

美國國務院也在十八日發布聲明，多維新聞報導稱美方的聲明十分簡單，僅公布了兩位官員談及話題，包括雙邊關係的要素以及美國對伊朗的擔憂，除此之外並沒有透露任何其他細節。

多維新聞評論指出，中方的通稿通篇刊登王毅在各項問題上對美方譴責和詳細表態，態度十分強硬，另經對比發現，除了中方沒有公布龐培歐在此次通話中對各項問題的表態，美國國務院也並未提及。不僅如此，美國國務院的通稿比起中方的來看更為簡單，並沒有透露任何其他細節。