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彭博資訊專欄／貿易戰…東南亞不會是贏家

2019-05-17 02:04經濟日報 編譯任中原

任淑莉（Shuli Ren）

美中貿易戰情勢升溫，理論上，東南亞國家應該不會被美中貿易戰波及，因為各國銷往美國的產品很少在中國裝配或再包裝；而且東南亞反而可能是貿易戰的最大贏家，美國企業可能會嘗試向馬來西亞採購半導體零件，從泰國進口資料儲存設備，或考慮將工廠移往越南，開始對印尼增加投資等。

然而，事實卻是5月以來MSCI東協新興指數已下跌4%。也有人樂觀地預期，東南亞各國有較大的降息空間，因為實質利率仍偏高，例如印尼實質利率仍超過3%。既然馬來西亞及菲律賓央行都已降息，印尼當然也可能跟進，如此將使各國的債券與股市同步上升。

不過，現實並非如此簡單。由於目前金融市場由被動型基金當道；一旦中國人民幣貶值，全球投資人便會立即看衰東南亞市場。美中貿易戰升高，令投資人再度懷疑中國是否會以人民幣貶值，作為反制美國關稅措施的武器。

最近東南亞股市走的是「人民幣」行情。要預測雅加達或馬尼拉股市的走勢，必須先看中國人民銀行每天訂定的人民幣參考匯率，本周來東南亞股市與人民幣匯率走勢的相關係數已經上升47%。投資人若放空人民幣，那麼放空印尼盾或雅加達股市綜合指數也一樣可行。

由於多數投資人都是以美元投資組合，人民幣貶值自然會令投資人緊張。

因此當投資人拋出MSCI新與股市指數時，由於中國股市占指數的權重達三分之一，因此印尼股市同樣會承受賣壓。而且當人民幣貶值時，東南亞各國貨幣也可能出現競貶情勢。

面對當前的緊張情勢，投資人須觀察各國央行政策工具的口袋有多深。中國人民銀行（央行）本周還有能力維持「等待與觀察」的態度，交易商還不太敢挑戰人行捍衛人民幣匯率的實力。

但反觀印尼，卻無法與中國相提並論，因為印尼經常帳有結構性的逆差，且貿易逆差額不久前才創新高。情況大不相同。政府現金不足，已要求國有企業自行承受基礎建設的財務負擔，為顧慮匯率穩定，印尼央行也無力降息。

因此美中貿易戰升高，其實根本就沒有真正的贏家，東南亞國家反而正坐在美、中火網的交會點上。

（作者Shuli Ren是彭博資訊亞洲市場專欄作者）

人民幣東南亞印尼

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