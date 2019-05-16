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攪亂全球5G供應鏈 美「傷人自傷」

2019-05-16 23:49聯合報 編譯任中原／綜合報導

高通是華為重要的零組件供應商。（路透資料照片）
高通是華為重要的零組件供應商。（路透資料照片）
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美國政府十五日宣布，禁止可能威脅到美國國家安全的企業對美出口產品，並威脅將把華為科技列入限制向美國採購重要零組件的黑名單。一旦落實，不僅將削弱華為的營運，並將壓抑高通美光等美國晶片業者的業績，甚至可能攪亂全球的５Ｇ無線通訊網路的發展。

美國商務部表示，華為將被列入「出口管制實體名單」，美國企業若要出售產品給華為，須先獲得特別許可證。由於美國企業掌控半導體產業，因此這項措施將影響華為的５Ｇ設備、手機及各種產品生產，甚至可能無法使用Android系統。

路透指出，去年初美國就是用類似手法對付大陸中興通訊，在美國解除禁令前，中興通訊業務幾乎停擺。

分析家說，華為會受到多大衝擊還不確定，輕則業務受影響，重則無法繼續營運。

和華為做生意的美國供應商也會遭受打擊。去年華為採購了七百億美元零組件，其中一百一十億美元是向高通、英特爾和美光等美商購買，這些生意恐怕將泡湯。

華為多年來一直自行研發及設計自有晶片，目前已用在華為的手機上；據報導，華也在研發自有的手機及伺服器操作系統。不過目前華為仍高度依賴美國的半導體科技。

歐亞集團分析報告指出，「黑名單」威脅如果全面執行，華為本身及華為在全球的客戶網都將面臨風險，因為華為將無法升級軟體，且無法執行例如維修及硬體更換。

北京Forrester研究公司指出，全球５Ｇ市場將受重創，因為華為是全球市場的領導廠家。諾基亞與思科雖能彌補一部分缺口，但５Ｇ的普及速度將減緩，最終將對全球電訊業者及消費者不利。

分析家指出，美國此舉不僅妨礙５Ｇ進程，還將影響自駕車、智慧家庭及先進藥品相關科技的發展；不僅將傷害美國企業，也影響美國在全球的盟國。

歐亞集團指出，美國不大可能全面執行「黑名單」威脅，美國政府可能會先對所有美國供應商發給出口許可證，並保留在必要時全面收回的權力。高德納諮詢公司專家指出，美國這是在給華為戴上緊箍咒，必要時能夠修理華為。

半導體華為高通英特爾美光

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