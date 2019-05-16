親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

班農與弗里曼聯手 貿易戰難休兵

2019-05-16 20:38台灣醒報 記者劉屏╱台北報導

對於中國，班農(左)一向强硬，他曾說「美國下一個開戰對象就是中國」。(網路截圖)...
對於中國，班農(左)一向强硬，他曾說「美國下一個開戰對象就是中國」。(網路截圖)早在一年前，弗里曼(右)已經為文，說這場貿易戰值得。(本報資料照片)
分享
這兩人的觀點經常南轅北轍，但是當美國與中國大陸的貿易戰打到最關鍵時刻，兩人站在一道了，北京當局關注，美國新聞界也關注。

班農與弗里曼

一位曾是川普總統的白宮首席策略師史提夫‧班農，曾服務於媒體，共和黨，登上過最有影響力的新聞雜誌封面人物。另一位是湯瑪斯‧弗里曼，新聞界出身，民主黨人，其專欄三度獲得新聞界最高榮譽「普立茲獎」。

班農曾在高盛等著名企業服務。近來美國右派思潮普及，班農被視為有功。雖然後來離開川普團隊，他仍不時闡述川普理念，為川普辯護。弗里曼則對川普政府持批判立場，例如他堅決反對川普的中東路線，免得最後「中國擁有中東，美國只擁有以色列」。此外，有關全球暖化、俄羅斯議題等，弗里曼與班農也常常是針鋒相對。

這樣的兩人走到一塊兒，要感謝貿易戰。班農交卸公職後，有一次應邀出席某項活動，並擔任主講人。他事後說，他怎麼也沒想到，他在演說時強力批評北京政權，竟然得到全場熱烈支持。

對中國一向強硬

對於中國，班農一向强硬，諸如「美國下一個開戰對象就是中國」，又把當今中國共產政權與當年納粹掌權前夕的德國相提並論。一連串挺川後，美國媒體寫道：「兩人至少在一件事有共識，就是對中國的貿易戰」。美媒引述弗里曼的話：「史提夫的觀點，我真的差不多都同意，包括川普目前掌握的談判態勢，可惜美國人未必都能領情」。

班農接受CNBC專訪時說，到了這步田地，「川普回不去了」，彷彿在房間地板塗油漆，愈塗空間愈小，因此與中國的貿易戰陷入僵局。班農認為，以前幾位美國總統與中國之間也有貿易戰，也對中國的貿易保護主義很反感，但以前幾位採行「修理」策略；川普不同，根本不怕硬碰硬，所以形成了貿易戰。班農本人則認為，中國向美國這個工業民主機制開打貿易戰，已經20年了。

有些美國人，特別是自認為死硬派的民主黨人，視班農是敵基督者；至於弗里曼，他所服務的紐約時報屢屢遭到川普批評「假新聞」。可是兩人如今一致認為川普貿易戰做得對，兩人也彼此呼應，共同挺川普。

肯定川普的直覺

早在一年前，弗里曼已經為文，說這場貿易戰值得，又說「川普的直覺，基本是正確的」。弗里曼認為，在中國太過強大、太過內部兩極分化之前，美國必須守住陣線。

班農很早就注意到中國的各種策略，例如「2025中國製造」、「一帶一路」、「華為的5G建設」等，這在美國的政論家之中，是比較有先見之明的。他認為，中國這些作法，核心思維是要把中國打造成為經濟霸權。

對於現階段的美中貿易戰，班農認為，美國的經濟官員已經一再表示「因為美國課微關稅，中國的股票市場以及經濟已經比美國蒙受更大痛苦，而且還會繼續承受重大衝擊」。果不其然，中國當局在星期三發布報告，顯示4月間的零售及工業產值都出現令人意外的疲軟，偏偏美國又要加大關稅力道，俱使中國面臨更大壓力。班農說，美國此刻掌握主動權，牌「統統都在美國手裡」，中國經濟模式不能持續，不能持續下去。

應降溫貿易戰

中國面臨的貿易戰困境，班農認為主因「不是貿易，而是中國應該如何在貿易戰之中達成停火協議，可是中國並沒有這個準備」。美國要繼續提高關稅，中國要提高關稅作為報復，川普不時透過發推及公共談話以示強硬。在這種態勢下，班農認為中國國務院副總理劉鶴與美國聯邦貿易代表萊特海澤應該步入密室，把貿易戰降溫，努力達成協議。「當然，這需要時間，不會一夕發生」。

有些人認為，中國方面可能寧可與美國財政部曼努欽對話，以避開萊特海澤這位難纏的談判手。班農回應說，最好不要這麼想，川普對萊特海澤可是言聽計從的，兩人之間沒有隔閡。

【更多精采內容，詳見

川普北京貿易戰

相關新聞

美國將封殺華為 梅克爾：德國立場不變

2019-05-16 21:24

若北京反擊華為封殺令 蘋果等美企恐成報復對象

2019-05-16 18:26

「陶然筆記」：沒誠意，來也白來，談也白談

2019-05-16 22:40

陸經濟逢內憂外患 有哪些財政貨幣刺激措施可用？

2019-05-16 19:05

克魯曼：川普貿易政策該批 但批評者也搞錯2點

2019-05-16 18:48

馬克宏潑川普冷水：法國不會對華為實施過度保護主義

2019-05-16 18:35

川普行政命令劍指華為 陸：反對美方濫用出口管制

2019-05-16 16:34

美財長近期赴中談判？ 陸商務部：不掌握美方赴中國計畫

2019-05-16 16:24

美中貿易戰若加劇 紐時：全球恐付衰退代價

2019-05-16 15:10

美中貿易戰 大陸自估GDP掉1百分點

2019-05-16 14:25

川普禁令一出手 華為馬上遭美出口管制

2019-05-16 14:15

近日赴中續談 美財長：美中都想終結貿易戰

2019-05-16 14:15

貿戰升溫 陸官媒連日打輿論戰

2019-05-16 13:49

貿談生變原因 北京前官員透露：美方對關稅食言

2019-05-16 12:25

川普頒布「緊急狀態」！進出口黑名單封殺華為

2019-05-16 11:48

中美貿易戰 汪洋：估計中國GDP掉一個百分點

2019-05-16 11:31

TED演講大師康納：美中貿易戰 撿到便宜的是東協和歐洲

2019-05-16 11:31

川普祭出緊急狀態 華為反擊：不會讓美國更安全更強大

2019-05-16 10:11

回擊貿易戰 陸鷹派倡「愛國主義」嗆一拳擊斃川普

2019-05-16 10:00

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:52

關稅施壓中國 股神巴菲特與前高盛CEO挺川普

2019-05-16 08:50

涉違反國安 美商務部：華為列出口管制黑名單

2019-05-16 07:15

封殺華為？川普簽行政命令 保護美資通訊產業

2019-05-16 05:44

美國財長：可能很快再赴北京 持續貿易談判

2019-05-16 03:46

美下採購禁令 劍指華為

2019-05-16 00:51

大陸不會輕易拋售美債

2019-05-16 00:50

施壓大陸？ 傳川普將簽華為禁令

2019-05-16 00:18

高關稅成美國目標？ 「全球經濟壞預兆」

2019-05-16 00:18

川普每日一變：美中只是「小爭執」 我跟習還是「麻吉」

2019-05-16 00:18

美媒：高關稅 川普終極目標

2019-05-15 23:33

要Fed降息打貿易戰？專家不認同

2019-05-15 23:33

巴農：川普不可能在貿易戰中退縮 美國握著所有的好牌

2019-05-15 22:22

降息能助美贏得貿易戰？專家：別指望了 除非此事發生

2019-05-15 21:05

CNN：美中互相依賴 貿易戰打不久

2019-05-15 19:34

高盛前CEO挺川普：對中國加課關稅並不是壞主意

2019-05-15 18:06

川普貿易戰大打關稅牌 利弊隱憂一次看懂

2019-05-15 17:58

G20會議川習交鋒 川普：感覺談判會成功

2019-05-15 01:01

新一波關稅戰 美股市值蒸發1.1兆美元

2019-05-15 00:56

貿易戰情勢升溫 彭博：中國將傷得更重

2019-05-14 23:34
看更多

熱門文章

她羊水破等4小時「胎死腹中」 醫師冷回：市立醫院就要排隊

2019-05-16 10:33

回擊貿易戰 陸鷹派倡「愛國主義」嗆一拳擊斃川普

2019-05-16 10:00

岩石上刻滿「神秘文字」 法國小鎮祭7萬獎金求解密

2019-05-16 10:12

影／公車上勸女子積口德 老翁竟被狠推下車摔死

2019-05-16 15:57

封殺華為？川普簽行政命令 保護美資通訊產業

2019-05-16 05:44

美中貿易戰狼煙再起 蘋果和三星急往印度避風頭

2019-05-16 02:09

若北京反擊華為封殺令 蘋果等美企恐成報復對象

2019-05-16 18:26

川普祭出緊急狀態 華為反擊：不會讓美國更安全更強大

2019-05-16 10:11

女子大喊「我懷孕了」拒捕 遭警連開5槍斃命

2019-05-16 13:13

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 08:40

28.6億元的兔子！在世藝術家作品最貴紀錄又破了

2019-05-16 11:43

涉違反國安 美商務部：華為列出口管制黑名單

2019-05-16 07:15

波灣再陷緊張！美令非必要者撤離伊拉克

2019-05-16 00:12

關稅施壓中國 股神巴菲特與前高盛CEO挺川普

2019-05-16 08:50

美下採購禁令 劍指華為

2019-05-16 00:51

美國財長：可能很快再赴北京 持續貿易談判

2019-05-16 03:46

貿易疑慮緩解助美股連漲兩天 道瓊上漲115.97點

2019-05-16 06:48

班農與弗里曼聯手 貿易戰難休兵

2019-05-16 20:38

中美貿易戰 汪洋：估計中國GDP掉一個百分點

2019-05-16 11:31

美國自駕接駁車 載客第一天就被警察攔下

2019-05-16 10:39

影／世界最貴！夢幻藝妓咖啡 一杯要價2300元

2019-05-16 18:09

美調大軍赴中東 伊朗：美國在玩危險遊戲

2019-05-16 00:18

貿談生變原因 北京前官員透露：美方對關稅食言

2019-05-16 12:25

雅床電影院！業者：散場會換床單

2019-05-16 15:21

美國將封殺華為 梅克爾：德國立場不變

2019-05-16 21:24

TED演講大師康納：美中貿易戰 撿到便宜的是東協和歐洲

2019-05-16 11:31

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

美F-35戰機起飛時遭鳥擊受損 損失逾6000萬元

2019-05-16 09:44

川普禁令一出手 華為馬上遭美出口管制

2019-05-16 14:15

大陸不會輕易拋售美債

2019-05-16 00:50

川普政府出手 美商務部將華為列入貿易黑名單

2019-05-16 07:44

重技能、砍親屬、取消綠卡抽籤…川普今提移民改革

2019-05-16 13:14

強暴亂倫都得生！全美最嚴墮胎法 阿拉巴馬州女州長簽署生效

2019-05-16 08:47

華為遭封殺 美議員發訃聞 譏謝謝收看

2019-05-16 16:41

男子嚴重腹痛送醫竟「胎死腹中」 因為⋯⋯

2019-05-16 15:08

日新世代新幹線「子彈列車」首度亮相！挑戰時速360公里

2019-05-16 11:36

高關稅成美國目標？ 「全球經濟壞預兆」

2019-05-16 00:18

美中貿易戰若加劇 紐時：全球恐付衰退代價

2019-05-16 15:10

日本神人用MUJI筆記本繪動畫 紅黑火柴人大戰 網友超喜歡

2019-05-16 13:28

巴黎聖母院大火後一個月 總主教：捐款大多還沒收到

2019-05-15 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top