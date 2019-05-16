班農與弗里曼聯手 貿易戰難休兵

2019-05-16 20:38 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



對於中國，班農(左)一向强硬，他曾說「美國下一個開戰對象就是中國」。(網路截圖)早在一年前，弗里曼(右)已經為文，說這場貿易戰值得。(本報資料照片) 分享 facebook 這兩人的觀點經常南轅北轍，但是當美國與中國大陸的貿易戰打到最關鍵時刻，兩人站在一道了，北京當局關注，美國新聞界也關注。

班農與弗里曼

一位曾是川普總統的白宮首席策略師史提夫‧班農，曾服務於媒體，共和黨，登上過最有影響力的新聞雜誌封面人物。另一位是湯瑪斯‧弗里曼，新聞界出身，民主黨人，其專欄三度獲得新聞界最高榮譽「普立茲獎」。

班農曾在高盛等著名企業服務。近來美國右派思潮普及，班農被視為有功。雖然後來離開川普團隊，他仍不時闡述川普理念，為川普辯護。弗里曼則對川普政府持批判立場，例如他堅決反對川普的中東路線，免得最後「中國擁有中東，美國只擁有以色列」。此外，有關全球暖化、俄羅斯議題等，弗里曼與班農也常常是針鋒相對。

這樣的兩人走到一塊兒，要感謝貿易戰。班農交卸公職後，有一次應邀出席某項活動，並擔任主講人。他事後說，他怎麼也沒想到，他在演說時強力批評北京政權，竟然得到全場熱烈支持。

對中國一向強硬

對於中國，班農一向强硬，諸如「美國下一個開戰對象就是中國」，又把當今中國共產政權與當年納粹掌權前夕的德國相提並論。一連串挺川後，美國媒體寫道：「兩人至少在一件事有共識，就是對中國的貿易戰」。美媒引述弗里曼的話：「史提夫的觀點，我真的差不多都同意，包括川普目前掌握的談判態勢，可惜美國人未必都能領情」。

班農接受CNBC專訪時說，到了這步田地，「川普回不去了」，彷彿在房間地板塗油漆，愈塗空間愈小，因此與中國的貿易戰陷入僵局。班農認為，以前幾位美國總統與中國之間也有貿易戰，也對中國的貿易保護主義很反感，但以前幾位採行「修理」策略；川普不同，根本不怕硬碰硬，所以形成了貿易戰。班農本人則認為，中國向美國這個工業民主機制開打貿易戰，已經20年了。

有些美國人，特別是自認為死硬派的民主黨人，視班農是敵基督者；至於弗里曼，他所服務的紐約時報屢屢遭到川普批評「假新聞」。可是兩人如今一致認為川普貿易戰做得對，兩人也彼此呼應，共同挺川普。

肯定川普的直覺

早在一年前，弗里曼已經為文，說這場貿易戰值得，又說「川普的直覺，基本是正確的」。弗里曼認為，在中國太過強大、太過內部兩極分化之前，美國必須守住陣線。

班農很早就注意到中國的各種策略，例如「2025中國製造」、「一帶一路」、「華為的5G建設」等，這在美國的政論家之中，是比較有先見之明的。他認為，中國這些作法，核心思維是要把中國打造成為經濟霸權。

對於現階段的美中貿易戰，班農認為，美國的經濟官員已經一再表示「因為美國課微關稅，中國的股票市場以及經濟已經比美國蒙受更大痛苦，而且還會繼續承受重大衝擊」。果不其然，中國當局在星期三發布報告，顯示4月間的零售及工業產值都出現令人意外的疲軟，偏偏美國又要加大關稅力道，俱使中國面臨更大壓力。班農說，美國此刻掌握主動權，牌「統統都在美國手裡」，中國經濟模式不能持續，不能持續下去。

應降溫貿易戰

中國面臨的貿易戰困境，班農認為主因「不是貿易，而是中國應該如何在貿易戰之中達成停火協議，可是中國並沒有這個準備」。美國要繼續提高關稅，中國要提高關稅作為報復，川普不時透過發推及公共談話以示強硬。在這種態勢下，班農認為中國國務院副總理劉鶴與美國聯邦貿易代表萊特海澤應該步入密室，把貿易戰降溫，努力達成協議。「當然，這需要時間，不會一夕發生」。

有些人認為，中國方面可能寧可與美國財政部曼努欽對話，以避開萊特海澤這位難纏的談判手。班農回應說，最好不要這麼想，川普對萊特海澤可是言聽計從的，兩人之間沒有隔閡。

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