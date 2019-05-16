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不平和的天安門：生而為人的選擇

美祭行政命令防國安 華為：不受陸管控

2019-05-16 16:20台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國總統川普日前無預警祭出緊急狀態的行政命令，擔憂該國電信與國安問題，要求美企不...
美國總統川普日前無預警祭出緊急狀態的行政命令，擔憂該國電信與國安問題，要求美企不再使用華為相關的製品與技術。（photo on Wikimedia）
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美方正式向電信技術產業開砲，但華為否認受中國監控！美國總統川普15日發佈行政命令，全國IT產業將進入緊急狀態，禁止美企使用恐影響國安問題公司所產的電信設備，雖然該命令並未指名道姓，但這項禁令明顯針對中國電信巨頭華為；對此，華為表示否認，聲稱該公司獨立於中國當局監控，若美企限制與華為合作，對美國只有弊大於利。

行政命令針對華為？

根據《英國廣播公司》報導，為了保護美國IT網絡安全，川普15日發佈行政命令，禁止美企使用恐造成國安問題的外國電信廠所生產的設備，該清單原本並未爆出任何一家企業名稱，但隨著《路透社》爆料，美國商務部所羅列的實際清單中，有高達70間與華為有關的公司，此舉也加深「禁令針對華為」的說法。

華府此舉獲得聯邦通信委員會的支持，該會主席阿吉特．派表示，美企若能緊隨這項行政命令而為，國家網絡安全將獲得保障。此外，美國不只自己管國內企業，他們連盟友的選擇都想插手，呼籲各國比照辦理，避開這些不受信任的電信廠牌，目前宣稱跟上美國的包含澳洲、紐西蘭，都阻止華為在各自國內的佈局。

華為：不受制於政治操作

而受到針對性打擊的華為也很快做出回應。據《CNBC》報導，華為16日凌晨發表的聲明先以威脅口吻表示，限制華為在美企銷售對美國百害無一利，最後美企只能淪落到購買昂貴卻又劣質的替代品，對美國5G部署反而是「扯後腿」，必然損害美企與該國消費者的利益。

隨後華為又拍胸脯保證，他們是獨立於中國政府控制以外，意指要美國政府放心使用華為技術，最終他們也表示，願意與美方深入溝通。

至於美方立場雖然看似強硬（在這起行政命令公佈時），但其實受迫於美、中貿易爭端的敏感時機，美方應該也不會想為了無利可圖的事情弄的一鼻子灰，因此，該國財政部長梅努欽已宣布行程，近期將赴中國完成會談。

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國安川普華為

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