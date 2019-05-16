美中貿易戰若加劇 紐時：全球恐付衰退代價

2019-05-16 15:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合15日電



美中彼此加徵關稅，毫無預警地衝擊到世界經濟。 路透社 分享 facebook

一個星期前，全球經濟前景正在向上提升，但停止了四個多月的美中貿易戰突然開打，而且比以前更激烈；美中彼此加徵關稅不僅恢復了全球兩大經濟強國的對峙，更毫無預警地衝擊到世界經濟。

倫敦牛津經濟研究院領導全球宏觀研究的史特恩(Gabriel Sterne)指出，對每個人來說，這都是壞消息。

川普對2000億美元(下同)中國貨品徵收25%關稅後，中方以牙還牙，開徵600億元美國貨品關稅還擊；對於企業和消費者來說，除了為貨品支付更高價格之外，也阻礙了商業發展。

史特恩說，如果雙方落實威脅互徵關稅，中國每年經濟產值將減少0.8％，美國也會減少0.3％。

紐約時報分析說，這些數字在宏觀計畫中雖然很小，然而對特定行業例如美國農業和中國電子製造商，就會傷得很重；還不僅只於此，對於最依賴貿易的國家，包括新加坡、馬來西亞、墨西哥和日本，危害尤為嚴重。

近幾十年來，中國經濟的突破性發展，使數億個中國消費者進入全球市場，同時提供大量低成本商品；由於中國是世界第二大經濟體，占全球經濟增長的三分之一左右，這個貿易的任何干擾，對全球都會造成嚴重影響。

根據投資銀行瑞銀(UBS)的分析，自2017年以來，國際空運已下降4%，共占世界經濟生產約40％的美中兩國，貿易戰下肯定會加劇。

另外，根據牛津經濟研究所的分析，日本、台灣、韓國、泰國和越南，去年對中國的出口下降了約14％，約為63億元。

儘管這些國家提高對美國的出口，但增幅不到20億元。

歐洲同樣受到影響，除了受英國脫歐難決問題困擾外，歐洲大陸最大的經濟體德國，儘管3月份對中國的出口同比增長了5％以上，但面對美國關稅、中國工廠營運及訂單放緩，中國對德國商品的需求可能會減弱。

再者，如果投資者的恐懼加劇，資金離開新興市場，會加劇阿根廷和土耳其的危機，從巴西到南非再到印度都會貨幣貶值，使得這些國家的進口商品更加昂貴。

川普一直聲稱，美國堅持到底，就可以贏得貿易戰；但日內瓦財富管理公司全球首席經濟學家瑪芮．湯森(Marie Owens Thomsen)表示，一旦貿易戰加劇，所有人都必須為全球經濟衰退做好準備。