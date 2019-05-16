TED演講大師康納：美中貿易戰 撿到便宜的是東協和歐洲

2019-05-16 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶／綜合報導】外界大致同意，美中打貿易戰至今對雙方都沒有好處。那贏家是誰？可能是東南亞國家和歐洲。

風靡TED講壇的全球策略顧問康納（Parag Khanna）表示：「（美中）貿易戰的贏家無可否認是東南亞國協 。因為現在會有更多外包和分散投資轉進東協、不去中國，所以東南亞贏得美中之間的貿易戰。」

擁有倫敦政治經濟學院博士學位的康納剛出版他的第六本著作《未來屬於亞洲》（The Future is Asian），指貿易戰促使亞洲國家更緊密合作，「例如，生產半導體的日韓企業將取代受中國市場報復關稅重創的美國企業」。

康納說贏家清單不限於亞洲：「歐洲也是贏家。看看（中國國家主席）習近平訪問法國期間，空中巴士和中國簽的大單。那不是巧合，也不是意外。由於這場貿易戰，中國決定天平要向空巴傾斜，不理波音。」

但儘管康納主張21世紀屬於亞洲，另一位前美國政府的外交政策顧問沃德（Jonathan Ward）卻表示，現在該「思考難以想像之事」： 縮減與中國的經濟往來。

沃德說：「美國政府正重新思考其在中國關係上的立場，這是40年來首見。」

他解釋：「過去三、四十年，我們抱持接觸但有防備的想法。在經濟上進行接觸，但在軍事上予以防備，意味不管中國經濟利得，我們都有軍事捍衛能力，維持太平洋秩序。但因為中國將經濟利得投資到軍力上，這套策略已失效。中國採取與該地區和美國對立的方式，想要把美國從全球領先超級強權的位子趕下去。」

最近創辦Atlas Organisation顧問公司提供有關中國、印度和其戰略利益看法的沃德說，未來世界若由中國主導會有一些風險，他希望看到民主國家更緊密合作，阻止中國崛起：「我們必須做的事是，在印太區民主國家之間重建經濟聯繫，在民主世界重建聯繫。」