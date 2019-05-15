官媒嗆貿易戰「奉陪到底」 中國網民意見兩極

2019-05-15 17:56 世界日報 中國新聞組╱北京15日電



中國官方媒體央視13日強勢回應美國貿易戰，稱「奉陪到底」，相較於官方嚴厲措詞，中國民間聲音顯得微弱，媒體報導，儘管有大批民眾被激起強烈民族情感，贊同官方作法，但也有人擔憂中國經濟淪犧牲品。另有分析稱，中國民眾不害怕貿易戰的主因是資訊接收不充分、不夠了解。

央視「新聞聯播」13日刊播「國際銳評」，在時長一分半鐘的時間裡，男主播以強硬語氣闡述對貿易戰的觀點，稱中國已做好全面應對的準備。「對於美方發起的貿易戰，中國早就表明態度：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。面對美國的軟硬兩手，中國也早已給出答案：談，大門敞開；打，奉陪到底。經歷了5000多年風風雨雨的中華民族，什麼樣的陣勢沒見過？」

「新聞聯播」提到，「美國下一步是要談，還是要打，抑或是採取別的動作，中國都已備足了政策工具箱，做好了全面應對的備。」「這正如習近平主席所指出，中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘；狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海；經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！」

BBC中文網報導，新聞聯播普遍被認為是中國政府的喉舌，這一表態引起各方關注，當晚即登上熱搜。截至發稿，央視官方微博發布的這條口播視頻轉發數逾74萬，點讚次數超出215萬。

這則微博底下的評論超過16萬條，其中不乏叫好聲，不少留言用霸氣、大國風範等字眼表達民族自豪感「第一次看新聞聯播，激動的熱淚盈眶！ 我覺得主持人說『打』的時候。都有那種千軍萬馬，隨時待命的氣勢。」還有網友用「同仇敵愾，共克時艱」表示忠心。另有網友留言：「殺敵一千自損八百」、「希望不要波及老百姓的生活吧，壓力太大了，真的再也經不起折騰了」。

此外，德國之聲報導，在中國社會其實有更多人不敢大膽表態，因為他們認為這是敏感話題，普通人「不便予以評論」。有中國民眾透露，中國人當然不怕貿易戰，因為媒體根本沒報導前因後果及具體內容。

一名從事影視業多年、曾被封鎖微信號的三木（化名）表示，「真實的心裡話，就是心裡有1萬隻草泥馬」。當中國政府日前對中美貿易戰作出「不惜一切代價」強硬的表態時，他知道自己就是那個「代價」。