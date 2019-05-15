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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

憂貿易戰關稅生效 10艘美貨輪急奔中國

2019-05-15 17:42世界日報 編譯季晶晶／綜合報導

中美貿易戰升級，外界開始揣測中國是否會取消購買美國產品，包括還沒到貨的大豆和棉花。彭博資訊報導，至少有十艘散裝貨輪正開往中國的港口。排隊等待了一個星期才進大連港的散裝貨輪斐濟號周日靠港卸下船上6萬7113噸的美國大豆。

根據美國農業部資料，中國已經購買但尚未到貨的大豆約為740萬噸。另有46.8萬噸美國玉米、10.3萬噸豬肉，以及70.4萬包棉花都已賣給中國，但還沒運到。

駐聖路易的獨立分析師莫里森表示：「已入帳的銷售近來出貨緩慢。遭取消的機會升高。」美國國家棉業總會對已收到的棉花訂單也產生類似焦慮。該組織經濟政策分析部門副總裁坎匹奇說：「大家擔心，我們賣給他們的東西，他們不要了。」

中國周一宣布6月1日起對600億美元美國商品課徵報復性關稅，包括大豆製生質柴油在內，儘管中國今年幾乎沒有從美國進口這種生質柴油。

在能源業，一艘液化天然氣貨輪也還在趕路當中。液化天然氣同樣遭到中國關稅清單鎖定。根據資料，Iberica Knutsen號4月10日離開Cheniere能源公司的Sabine Pass接收站，現在正開往中國浙江台州市。

超級油輪Alsace也在加足馬力往中國港口青島而去，該油輪先前在加勒比海區裝載了美國原油。這艘油輪載運約200萬桶油，預定抵達目的地的日期是5月21日。

斐濟

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